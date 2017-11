Descarta Nuño Mayer recortes a programas esenciales de reforma educativa

México.- El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, sostuvo que ningún programa esencial de la reforma educativa tendrá recortes presupuestales.

Indicó que con ello están garantizados el pago de salarios a maestros, los subsidios a universidades, los planes de mejoramiento de la infraestructura escolar, así como la adquisición de materiales educativos.

Señaló que se avanza en la segunda fase para reubicar alumnos de escuelas dañadas, en planteles cercanos o en alguna de las cuatro mil aulas provisionales; en la Ciudad de México está en clases 97 por ciento de la plantilla escolar, y el lunes se alcanzará ciento por ciento.

Luego de participar en la SingularityU México Summit, comentó que están garantizados los 20 mil millones de pesos para las reparaciones o reconstrucciones luego de los daños del sismo del 19 de septiembre pasado.

El funcionario federal detalló que de esos recursos, nueve mil 500 millones corresponden al Programa Escuelas al CIEN; mil 600 millones, de los seguros; ocho mil millones, del Fondo de Desastres Naturales, y 700 millones del Programa de la Reforma Educativa.

Indicó además que, para que todos los estudiantes asistan a clases, de ser necesario se solicitará a las autoridades educativas estatales la realización de un segundo y hasta un tercer peritaje para garantizar que los planteles están en condiciones para continuar en clases.

Dijo también que las evaluaciones magisteriales son obligatorias, y si algún maestro no aprueba, se le capacita para que la vuelva a presentar; sin embargo, a quien no la presenta se le aplica la ley, precisó.

En tanto, en su participación en el panel Educación vs Future of Worlk, de la SingularityU México Summit, el secretario de Educación Pública alertó que los mensajes para regresar al pasado no son los que convienen a México, porque con una posición populista habrá más desigualdad, y por eso consideró que debe haber un cambio de mentalidad a través de la educación, desde la política y las Instituciones.

En el Centro de Convenciones de Puerto Vallarta, Jlisco, dijo que el mundo cambia de manera acelerada, y los ajustes tecnológicos tienen un impacto gigantesco en los mercados laborales, con mayor mecanización y robotización, por lo que en 10 años muchos empleos dejarán de existir.

Nuño Mayer explicó que por eso en México se avanza en una de las transformaciones más profundas en materia educativa, para formar niños y jóvenes que puedan competir, para que México sea exitoso.

Ntx.