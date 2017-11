Michel Franco colaborará con Lorenzo Vigas en la cinta “La caja”

Cabo San Lucas BCS .- El cineasta Michel Franco continúa apostando por el trabajo del director venezolano Lorenzo Vigas, ahora en la cinta “La caja” que se filmará el próximo año en el norte del país.

Franco, quien se encuentra apoyando las actividades de Los Cabos International Film Festival, compartió que será el productor de este nuevo filme del venezolano, quien abordará una vez más la relación entre padres e hijos.

“Es un tema muy frecuente en sus trabajos ya lo vimos en ´Desde allá´ y ahora nuevamente explora esta relación a través de un pequeño que va en busca de su padre por el norte del país”, mencionó.

Destacó que no tienen elenco confirmado ni locaciones, sin embargo, desea ya iniciar esta aventura fílmica en la que siguen escarbando en el ser humano y sus emociones.

“Son historias que hacen mucho sentido y que nos hacen entender nuestro entorno”, explicó el cineasta, quien destacó el trabajo de otros realizadores como Amat Escalante, ya que a través de su mirada se puede entender al país.

“El cine te hace entender tu entorno y sentirte identificado”, dijo el cineasta, quien esta tarde le entregará un reconocimiento al director y guionista Paul Schrader, quien es conocido por escribir “Taxi Driver”.

“Es un honor ser yo quien le entregue este reconocimiento, no he podido dormir y eso me indica que es una persona a la que admiro”, concluyó el laureado director de cintas como “Daniel y Ana” y “Después de Lucía”.

