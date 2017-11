Portero de Bélgica espera duelo complicado por nivel de mexicanos

Bruselas, Bel.- Previo al encuentro amistoso que sostendrán este viernes, el portero de la Selección de Bélgica, Thibaut Courtois, destacó el nivel de los integrantes del representativo de México y aseguró que este equipo tiene todo para jugar ofensivo.

“En general, México tiene muy buen equipo, con velocidad, buen disparo, hay que defender bien y no dejarles jugar mucho. No creo que se planten atrás, tiene equipo para jugar ofensivo”, declaró el arquero de 25 años en el programa ESPN AM.

Asimismo, el guardameta del Chelsea expuso que en su país no conocen del todo el nivel del “Tri”, por lo que afirmó que se verán asombrados con el juego que los dirigidos por el colombiano Juan Carlos Osorio demuestren el viernes en el estadio Rey Balduino.

“La gente sabe que México tiene un buen equipo, pero creo que no conocen mucho y van a estar sorprendidos de su nivel. El “Tri” es un rival fuerte, en los mundiales siempre lo hace bien, lo hemos visto en Brasil (2014), va a ser un buen partido”, confesó.

De igual manera, destacó la calidad del delantero Javier “Chicharito” Hernández y reconoció que para los “Red Devils” será un partido complicado, pues nunca se han medido frente a equipos del continente americano.

“’Chicharito’ es un gran jugador, sabe dónde está la portería. En España muchas veces se habla de jugadores mexicanos, se habla mucho de ‘Chicharito’. Será un partido difícil porque nunca tenemos oportunidad de enfrentarnos a equipos de América”, puntualizó.

Ntx