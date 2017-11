Con una inversión de más de 10 millones de pesos Víctor Hugo Lobo inaugura Casa de Cultura Santa Rosa

México.-Con el objetivo de fortalecer la política cultural y generar comunidad entre los maderenses, el Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo Román inauguró la Casa de Cultura Santa Rosa, la cual brindará servicios y talleres de manera gratuita en beneficio de los habitantes de las colonias Santa Rosa, San José de la Escalera, Santiago Atepetlac, Progreso Nacional, entre otras.

Luego de cortar el listón inaugural y recorrer el espacio cultural, cuya construcción tuvo una inversión de 10. 35 millones de pesos, el Delegado detalló que se impartirán talleres gratuitos de danza regional, danza clásica, artes escénicas, artes gráficas, artes marciales, artes plásticas, pintura y Tai chi.

Ante habitantes de la demarcación, Lobo Román los invitó a hacer suyo el espacio cultural, “lo más importantes es que todas y todos vengan a aprender, a ejercitar y a desarrollar habilidades artísticas, culturales y algunas recreativas. Es una casa abierta a la participación comunitaria”, resaltó.

Reiteró que el principal objetivo de esta casa de cultura es “generar comunidad, es integrar nuestra comunidad y hacer una gran fraternidad entre los maderenses, por eso lo he dicho, y lo venimos diciendo todos los días, hacer de Gustavo A. Madero una gran Delegación, no solo por sus obras, no solo por sus programas, no solo por las obras en escuelas, en Universidades, en preparatorias; porque lo que queremos es construir comunidad, que ustedes vivan contentos, vivan felices”, subrayó.

La Casa de Cultura Santa Rosa, ubicada en Calzada Vallejo esquina 6A, en la colonia Santa Rosa, cuenta con aulas, foro al aire libre, rampas de acceso, recepción, módulos, biblioteca hibrida, área digital que cuenta con un acervo de 3 mil 500 libros digitalizados, además de una sala de usos múltiples.

En tanto, el Jefe Delegacional destacó que la demarcación ha avanzado en temas como el combate a la inseguridad y en la reconstrucción del tejido social.

En ese sentido, señaló que la administración delegacional contrató mil 200 policías auxiliares para dar atención.

Lobo Román explicó que la Gustavo A. Madero “se distingue por el avance, el desarrollo de la infraestructura y el desarrollo social”.

Finalmente, reiteró que los avances que registra la demarcación en los diferentes rubros “han incomodado, hay quienes intentan pegar, pero este proyecto es muy sólido porque está basado en resultados y en el respaldo de los maderenses”.