La pederastia clerical y la lucha de Barbara Blaine

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

El pasado domingo 24 de septiembre murió Barbara Blaine, a los 61 años de edad, debido a una afección cardíaca que arrastraba de años atrás.

Ella fue la fundadora de SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests), es decir, de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por parte de Sacerdotes, una organización civil internacional dedicada a exhibir el terrible problema de la pederastia clerical a fin de sancionar a los responsables y de apoyar a las víctimas, muchas de las cuales son infantes. Esta organización nació en 1989, en los EEUU.

De hecho, siendo niña Barbara Blaine fue víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote adscrito a su escuela. Como muchas víctimas en casos similares, tardó en procesar correctamente la traumática experiencia, para darse cuenta de que, ante todo, ella era una víctima a carta cabal. Las nociones de “pecado” y “culpa” resultaron una carga muy fuerte para ella, sobre todo a su corta edad.

Católica practicante y comprometida, Barbara hacía labor social, de carácter apostólico, en zonas marginadas de su natal EEUU y en misiones católicas en África. Gracias a esto se dio cuenta de que la pederastia clerical era más frecuente de lo que ella imaginaba.

Eso la impulsó a fundar SNAP. No quiso abandonar su iglesia, pero tampoco quiso mantener la inercia malsana del silencio y de la impunidad al interior de la misma.

Fue entonces que se fue dando cuenta de la verdadera dimensión del problema, pero no sólo de esto. También se percató de la enorme insensibilidad de la Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR), lo mismo de su jerarquía que de su feligresía.

SNAP nació como un grupo de auto-ayuda, pero pronto tomó nuevos bríos y derroteros. Pasó a alzar la voz y a exigir justicia, dentro y fuera del ámbito eclesiástico. Barbara se tuvo que enfrentar a las prácticas dilatorias y obstruccionistas de su propia iglesia.

Vale la pena recordar que su trabajo de apoyo emocional y de investigación legal fue acumulando y exponiendo datos que fueron abriendo brecha. Gran parte de este trabajo sirvió de soporte para la película Spotlight (2015), ganadora del Oscar a la mejor película. ¿La recuerdan, ustedes? Se trata de la película que nos habla de cómo se fue gestando una de las investigaciones periodísticas más completas e incisivas sobre la pederastia clerical en EEUU, especialmente la que tuvo lugar en la Arquidiócesis de Boston, una de las más poderosas del mundo.

Fueron periodistas del Boston Globe quienes, escuchando con atención muchos testimonios y haciendo decenas de entrevistas, fueron desentrañando el dolor de las víctimas y la deshonestidad de los victimarios.

La lucha rabiosa de Barbara Blaine puso el dedo en la llaga, con el consiguiente enojo de una estructura eclesiástica anquilosada, para la cual el “amor al prójimo” es más una frase propagandística que un valor axial de vida institucional.

En honor a Barbara Baline, amigos y conocidos de ella montaron un memorial en el Museo Memoria y Tolerancia, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el pasado viernes 03 de noviembre.

Allí estuvieron: Frances Kissling, amiga íntima y colaboradora añosa de Barbara, el psicoanalista Fernando M. González, especialista en abuso sexual y gran conocedor del fenómeno de la pederastia clerical en México, Joaquín Aguilar, víctima de abuso y actual Director de SNAP en México, y Alberto Athié, ex sacerdote católico y activista de los derechos humanos en México.

Una mesa ante todo emotiva, que también sirvió para rendir un homenaje póstumo a Barbara Blaine, para resaltar la importancia y trascendencia de su legado, habida cuenta de que, pese a todo, el fenómeno de la pederastia clerical sigue vivo.

Fernando M. González enfatizó la valiente ruptura que llevó a cabo Barbara Blaine: la ruptura del “pacto de pederastia”, del “pacto de silencio mafioso”, al interior de la ICAR. Para ello, Barbara tuvo que enfrentar una densa y compleja red de complicidades dentro de la ICAR, y de la ICAR con respecto a los poderes civiles.

Desde una revisión profunda de la noción misma de “pecado”, Barbara logró articular la exigencia de “justicia terrenal” como “acto de amor” hacia los más humildes y vulnerables dentro de la ICAR, entre los cuales se hallan los infantes.

Joaquín Aguilar recordó las muchas trabas y objeciones que le pusieron dentro de la ICAR cuando se atrevió a exponer su caso ante las autoridades eclesiásticas. El sacerdote Nicolás Aguilar Rivera abusó sexualmente de él, a los 13 años de edad, dentro de la sacristía de la Iglesia de San Antonio, ubicada cerca del Metro Normal, en la Ciudad de México.

Le pidieron que guardara silencio, lo acusaron de haber provocado al ministro de culto, lo amenazaron y hostigaron de múltiples maneras, lo acusaron de querer dañar a la ICAR.

Joaquín tuvo que llevar su caso a la Corte de Los Ángeles, en California (EEUU), acusando directamente el Arzobispo Primado de México, Norberto Rivera, de encubrir a un sacerdote pederasta. Así tuvo que ser ya que la justicia en México simplemente no prosperaba.

Joaquín incluso habló de los varios atentados que ha sufrido y de las varias veces que ha tenido que cambiar de oficina. Con todo, ha seguido haciendo su vida mientras redimensiona su lucha judicial y su liderazgo al frente de SNAP-México.

Alberto Athié, por su parte y en su papel de moderador, hizo hincapié en la división y la confrontación que siempre ha generado el tema de la pederastia al interior de la ICAR, razón por la cual muchos feligreses deciden mantenerse al margen, como si nada pasara.

Ante todo, a la ICAR le interesa que las cosas no se sepan, aunque sucedan con cierta frecuencia. La ICAR ha institucionalizado una “voluntad de no saber”, de no hablar, de callar, aunque ello suponga una falta de caridad cristiana con respecto a las víctimas.

Alberto Athié consideró que, en relación con los abusos sexuales dentro de la ICAR, ésta ha distorsionado el “mensaje de Cristo”, confundiendo el encomiable sacrificio evangélico con la aborrecible impunidad sacerdotal. Nada justifica, a su parecer, que una iglesia que enseña el “amor de Cristo” como modelo de amor al prójimo, reduzca al prójimo a ser una víctima que, además, debe callar ante su victimario y debe llorar en silencio dentro de una comunidad abúlica e indiferente.

La caridad cristiana no está reñida con la justicia, más bien la supone, sostuvo el ex sacerdote católico Alberto Athié.

Por poco más de una hora, el Museo Memoria y Tolerancia sirvió para homenajear a Barbara Blaine, a la mujer sobreviviente de abuso sexual y a la activista del “amor al prójimo” bajo la modalidad secular de la defensa de los derechos humanos.

Por supuesto, fue una ocasión propicia para que los asistentes recordaran que el flagelo de la pederastia clerical sigue presente, y no sólo en los templos, los colegios y las obras filantrópicas de la ICAR.