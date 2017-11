Rafael Nadal confía jugar en Londres a pesar de molestias en la rodilla

Londres.- A tres días de debutar en las Finales de la ATP en Londres, el tenista español Rafael Nadal, número uno del mundo, confesó que aún tiene molestias en su rodilla, pero competir al máximo.

Luego de asegurar el puesto número uno en la clasificación mundial con su victoria ante el surcoreano Hyeon Chung en la segunda ronda del Masters 1000 de París, el nacido en Manacor anunció su baja del certamen horas antes de enfrentarse a Filip Krajinovic en cuartos de final debido a problemas en su rodilla.

“Si me retiré de París no fue por precaución, sino porque no podía seguir. Evidentemente, en pocos días es difícil arreglar el problema. Claro que me molesta la rodilla, pero espero manejar el problema que voy teniendo y competir al máximo nivel”, señaló el jugador de 31 años.

Nadal debutará el lunes 13 de noviembre frente al belga David Goffin, raqueta siete de la ATP y quien se clasificó este año luego de ser reserva en 2016, por lo que espera encontrase en buena forma para dicho encuentro.

“Espero que esté bien. Si no creyera que fuera a estar bien para el lunes no estaría aquí. Al día de hoy puedo decir que voy a jugar”, expresó Nadal, quien cerrará la temporada en la cima de la clasificación mundial por cuarta vez.

Ntx