Vanessa Claudio tiene corazón roto por tragedias en Puerto Rico y México

México.- La conductora de televisión Vanessa Claudio aseguró que este año ha sido difícil, entre lo que pasó en su natal Puerto Rico, con el huracán, y lo ocurrido en su país adoptivo, como consideró a México, por los sismos.

En declaraciones a la prensa afirmó que está muy triste por los daños que dejó a finales de septiembre “María”, de categoría 5, en territorio puertorriqueño, fenómeno que ha sido el más fuerte en 100 años y para el cual no estaban listos.Confesó que diario lloraba al ver las imágenes de Puerto Rico y también por lo que estaba pasando en México, ya que le tocó transmitir sobre el temblor del 19 de septiembre, por lo que su corazón estaba roto de ver en crisis a los dos países que más ama.

“Ha pasado más de un mes desde el huracán y todavía mi familia no tiene luz, no tiene agua. De mi papá no hablo con él, apenas a mi mamá, que está aquí hoy, la saqué de Puerto Rico porque está retirada, qué necesidad tiene ella de estar en un país donde no hay nada que hacer, es muy triste la situación”, lamentó.

Expuso que cuando pasó el huracán se cayeron todas las torres de celulares y son muy pocas partes las que tienen comunicación, por lo que no ha podido hablar con su papá, quien decidió irse a una casa al otro lado de la isla, por lo que es angustiante, “sé que está bien, pero tiene necesidades”, dijo.

Mientras que su mamá tuvo que dejar todo por una situación de la que no se tiene control, es por ello que la lleva a varios lugares como al teatro, para tratar de distraerla y consentirla, y así sea menos amargo el paso, aunque está viviendo en Florida con unos familiares.

“En cierre de año siempre voy a Puerto Rico, este año me da mucha tristeza no poder ir a mi tierra y ver a mi abuela, ya que visitarlos implicaría ser una carga… entonces prefiero aliviárselas y me voy con mi familia de Estados Unidos”.

Reconoció que pasarán años para que Puerto Rico vuelva a estar como estaba. Dijo que lo ve de una forma positiva, ya que donde no tenían luz eléctrica ahora no les queda de otra que arreglarla, por lo cual es como una en renovación que al final será para bien, pese a que será un proceso largo.

Asimismo, Vanessa Carlo advirtió que todo lo que ha pasado es porque la madre naturaleza está hablando, motivo por el cual consideró que es hora de que “abramos los ojos y veamos qué hacemos para cuidar el planeta”.

“Ahora que viene Miss Universo voy a ser la conductora y será muy interesante ver el punto de vista de las candidatas tanto de México como de Puerto Rico, así como de países donde han pasado tantas cosas”, adelantó.

Previo al estreno de la obra “Privacidad” con la actuación de Diego Luna, la conductora destacó la importancia de apoyar al teatro, al cual ama e incluso recordó que también ha participado como actriz, el año pasado en el Teatro Xola Julio Prieto, con la obra “Chico conoce a chica”.

“Es tan importante venir a apoyar el teatro y también invitar a las personas para que vengan a apoyarlo. Es difícil sin boleto y sin que la gente entre… son tantas horas de ensayo, es tanto el empeño que las personas ponen a la hora de presentarse en una función que mientras se pueda, hay que venir”, exhortó.

Ntx