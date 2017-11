Por Carlos J. Pérez García.

Era, pues, un mito verdadero: orgullo y vergüenza, genialidad indispensable o estupidez innecesaria y anti-democrática. Con todo, del tapadismo se han derivado innumerables páginas que incluyen críticas o análisis de cierto fondo, así como auténticas cátedras de política.

En México, oigan, esta clave de los procesos sucesorios operó durante más de tres cuartos de siglo, y hoy parece desvanecerse aunque no hay aquí nada definitivo… podrá continuar inclusive con colores distintos. Para algunos era un factor de estabilidad política y paz social; para otros, una “reyecía hereditaria” que marginaba al pueblo de las determinaciones de poder.

Su origen, de hecho, se vio asociado a la necesidad de contener la ola de magnicidios que sacudió al país en los años veinte. Plutarco Elías Calles concentró la decisión en un solo hombre que valoraba diversos elementos, sin la participación popular y con la idea de que los mexicanos ya no se mataran por el poder.

Digamos, el antecesor fabricaba al sucesor sin que éste hiciera nada… incluso sin saberlo. Como opción interna de un partido único: ni buena ni mala sino una facultad de quien deja alguien en su sitio y se va. Así lo narra, más o menos, una amena serie de 4 artículos en Excélsior (La leyenda de El Tapado: 60 años del gran destape, J.E. Romero A., Oct. 30-31 y Nov. 1-2, 2017).

El 1 y 2 de noviembre de 1957 tuvo lugar la nominación de Adolfo López Mateos (ALM) como candidato a la Presidencia de la República, cuando apenas se inauguraba el sobrenombre ideado por el caricaturista Abel Quezada. En ese relevo de Adolfo Ruiz Cortines (ARC), ALM era ubicado entre el lugar 7 y 8 por los pronosticadores, a diferencia de los anteriores y posteriores en que el designado estaba entre los dos o tres más probables.

Estos fueron los casos de Alemán, del propio ARC, de Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas, Colosio y Zedillo. Ocho de nueve sucesiones sexenales, entre 1945-46 y 1993-94.

El veracruzano cumplió como presidente austero y honrado, cuya sagacidad política ha dado lugar a numerosas anécdotas que contribuyen a explicar la política inteligente y eficaz. Hacia 1957, manipuló su sucesión con muchos nombres de personajes cercanos a él: Carbajal, Flores Muñoz, Morones Prieto, Uruchurtu o Carrillo Flores.

Si nos fijamos, el esquema consistía en observar con cuidado a los aspirantes; no oponerse en forma abierta a sus aspiraciones, sino estimular incluso las de los medrosos; no mostrar al elegido su predilección anticipada; realizar el trabajo aspiracional de un sucesor que no sabe que lo es, y, claro, disimular con una astucia maquiavélica.

Atrae este preámbulo de la sucesión que culminó la noche del 1 al 2 de ese mes aquel año y fue centralizada por el presidente en funciones. Como en la novela de Luis Spota, ‘Palabras Mayores’, nadie sabía lo que decía porque nadie sabía lo que iba a pasar. Sólo un mortal estaba plenamente enterado. Y así cuando éste le informa al otro la decisión tomada, sus palabras se vuelven las más importantes que alguien podría haber escuchado en toda su vida.

El relato nos precisa que las semanas anteriores, ALM había sufrido las peores desatenciones que un presidente le puede aplicar a un colaborador: no lo recibía, tampoco le contestaba el teléfono, asumía sus funciones y hasta mostraba desagrado al mencionar su nombre. De tal forma, el funcionario mexiquense dejó de pensar que él podía ser el candidato.

Bueno, ese viernes primero, tras una sombría comida de amigos el secretario del Trabajo se retiró a su casa. Le mortificaba no saber en qué le podía haber fallado a su jefe y mentor, o que hubiera sido víctima de una aviesa calumnia. Ya en su estudio recibió la sorpresiva llamada de ARC y la invitación a desayunar para seguir con el montaje que tenía preparado. El astuto mandatario acababa de desechar las adhesiones a otros que habían llegado al PRI y sólo se valía de “las propias”.

A ALM le hizo ver que no se la debía a nadie ni podía ser tan amable o tan sencillo o tan generoso, pues eso podría comprometerlo o ilusionar a algunos cuyo posterior desengaño trajera odios y rencores. Le dijo “Señor-Candidato. Vaya usted a conquistar el éxito, que no es lo mismo que el triunfo. Éste se lo tiene asegurado nuestro partido”, lo cual —cabe añadir— es muy distinto ahora en 2017.

Acaso fue útil el comportamiento franco del precandidato ante el Presidente de la República, y que un futuro gobernante deba anticipar mucho de lo que no se puede aprender si no se trae ni se va a conseguir. Ya lo había protegido de la intriga y la perfidia de sus enemigos, igual que del engreimiento propio y de la ambición o adulación de los allegados. Al final, según vimos, lo sometió a la prueba de la adversidad.

En fin, ARC gozaba al practicar eso de mentir con la verdad. Podía ser veraz y dejar que lo interpretaran como quisieran e incluso que se creyeran una mentira ideada por ellos mismos. “Yo no te mentí. Fuiste tú el que se engañó solo”. Y advertía que en política no hay sorpresas, sino solamente sorprendidos. A su vez, nos dicen que 6 años antes cuando Miguel Alemán decidía que don Adolfo fuera presidente, éste ¡se maquillaba y fingía dolencias para que lo descartaran al verse más viejo!

Hoy, algunos detestan la simulación y discreción porque “en política todo es maldad” y “hay que decir lo que uno piensa”. Pero, ojo, esto es tan erróneo aquí como en el póker o cualquier negociación. Concluyen estos textos: “La verdadera y real política siempre tiene que ser inteligente, eficiente, refinada, intencionada y misteriosa. Si es torpe, inútil, burda, irreflexiva y transparente, no es verdadera ni real política”.

Miren, en un par de semanas habrá de ser el destape del candidato del PRI hacia el 2018, y la situación es bastante extraña. De los 4 o 5 mencionados veo a dos que no pueden competir, y uno que está siendo expuesto en exceso para posicionarlo dentro del partido… ‘Meade, ¿señuelo o realidad?’ se pregunta Francisco Garfias en Excélsior (4/XI).

Las alternativas parecen mucho más riesgosas que las perspectivas. ¿No cree usted?

* EL INDEPENTISMO CATALÁN RESULTA una pésima broma. Igual se habla de un independejismo gringo con el ‘America First & Alone’. Coincido en que cuando las emociones prevalecen sobre la razón, y las mentiras sobre la realidad… se da el primer paso hacia el abismo.

cpgeneral@gmail.com

@cpgarcieral