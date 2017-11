Reafirma la CIA injerencia electoral de Rusia en EU

Washington. El director de la CIA, Mike Pompeo, reafirmó hoy que Rusia interfirió en los comicios presidenciales de Estados Unidos en 2016, a pesar de que el presidente Donald Trump dijo creerle a su colega ruso Vladimir Putin cuando afirma que no se entrometió en los comicios.

“El director (Pompeo) se mantiene y siempre se ha mantenido con la evaluación de las agencias de inteligencia de enero de 2017 titulada: Examinando las actividades e intenciones de Rusia en las recientes elecciones de Estados Unidos”, dijo un portavoz de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

“La evaluación de las agencias de inteligencia sobre la interferencia de Rusia no ha cambiado”, señaló.

Poco antes, Trump dijo creer en la palabra de Putin, luego que éste rechazó nuevamente haber interferido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre de 2016.

“Cada vez que lo veo me dice: yo no hice eso. Yo le creo, realmente le creo cuando me dice eso, lo dice en serio (…) Creo que está muy insultado por eso, si es que quieren saber ustedes la verdad”, dijo el mandatario estadunidense a los periodistas a bordo del Air Force One en su gira asiática.

Trump optó así por darle mayor credibilidad a la negativa del presidente ruso, que a las conclusiones de 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos, las cuales concluyeron que no existe duda de que Moscú interfirió en los comicios que resultaron en el triunfo de Trump.

Los dos presidentes se reunieron en el marco del encuentro del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC).

Tanto el aparato de inteligencia como el Departamento de Seguridad Nacional estimaron que un grupo de piratas cibernéticos conectados con el gobierno de Putin lograron penetrar los sistemas electorales de 21 estados del país, aunque no está claro si lograron influir en el desenlace.

Aunque los rusos también fueron vinculados a la entrega de más de 30 mil correos electrónicos de Hillary Clinton a Wikileaks, Trump insistió en confiar en el presidente ruso.

“No olviden, él ha dicho que nunca hizo eso, que no lo hizo. Creo que se siente muy insultado por ello, lo que no es bueno para nuestro país”, añadió el presidente estadunidense.

Trump señaló asimismo que a Estados Unidos le conviene tener una buena relación con Rusia, a fin de buscar soluciones a problemas globales. “Tener una relación conclusión sería una gran cosa (…) Sería una gran cosa, especialmente en lo relativo a Corea del Norte”, sostuvo.

NTX