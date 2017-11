U2 pone brillo y veteranía a premios MTV en Londres

Londres. Los Europe Music Awards (EMAs), extensión europea de los populares premios de la cadena MTV, vuelven este fin de semana impulsados por el poderío musical de la capital británica, sede de una ceremonia con U2como principal valedor y que podría coronar por fin a Taylor Swift como su gran reina y señora.

A pesar de su evidente tirón y de acumular el mayor número de nominaciones, seis, entre ellas las de Mejor Artista y Mejor Video” por Look what you made me do, la estadunidense no lo tendrá sencillo, ya que le pisan los talones dos figuras masculinas de gran impacto entre los votantes de la cadena: el jovencísimo Shawn Mendes y el imparable Ed Sheeran, que juega en casa.

De conseguirlo, la compositora y músico se resarciría del empate a tres con Justin Bieber en la edición de 2012 y de su clamorosa derrota en la de 2015, cuando aspiraba a diez premios por su mejor disco hasta la fecha, 1989 (2014), y solo arañó los de Mejor Canción” por Bad Blood y Mejor Artista Estadunidense.

Aunque no está prevista su asistencia a la gala de mañana, lo que hace pensar que tampoco será su noche, todo puede suceder en una cita acostumbrada a las sorpresas, máxime cuando Swift lanzó este viernes Reputation, disco con el que ha establecido un nuevo récord histórico: despachar más de 400 mil unidades en la preventa.

Enfrente tendrá a otras dos divas pop, Ariana Grande y Miley Cyrus, a su amigo Ed Sheeran (el otro músico de los récords gracias al álbum Divide), a su colaborador en la citada Bad blood, el rapero Kendrick Lamar, así como al canadiense Shawn Mendes, cuya presencia sí ha sido confirmada.

El único hombre que parece capaz de rivalizar con su compatriota, Justin Bieber, actuará en una gala diseñada por y para los más jóvenes, pues contará con otros muchos de sus pujantes iconos, como los exintegrantes de One Direction Liam Payne y de Fith Harmony Camila Cabello.

Eminem protagonizará allí su retorno a la música tras tres años de silencio discográfico y también sonará el rock de The Killers, el hip hop de Travis Scott y de French Montana, el pop de Kesha y Demi Lovato y la música bailables de Clean Bandit, que protagonizarán un momento especial sobre el escenario acompañados de otras estrellas como Zara Larsson, Sean Paul, Anne-Marie y Julia Michaels.

Además, U2 recibirá el premio honorífico de esta edición, el llamado Global Icon, que en ediciones anteriores han recogido Ozzy Osbourne, Eminem, Whitney Houston, Queen y Bon Jovi.

Con tal motivo, la banda completa ofrecerá esta misma noche un gran concierto gratuito en pleno corazón de Londres, concretamente en Trafalgar Square, para celebrar más de cuatro décadas de éxitos y 13 álbumes de estudio que les han proporcionado ventas cercanas a los 157 millones de copias y otros numerosos galardones, entre ellos 22 premios Grammy.

Tras el habitual desfile por la alfombra roja, será a partir de las 19:00 GMT cuando MTV dé inicio a la emisión de una ceremonia que en esta ocasión estará conducida por la también artista Rita Ora.

Hasta esta madrugada los internautas podrán seguir votando a sus artistas favoritos en categorías como Mejor Canción, en la que Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee podría alzarse con la victoria frente a Wild Thoughts, de DJ Khaled con Rihanna; Rockabye de Clean Bandit con Sean Paul y Anne-Marie; Shape of you de Sheeran, y There’s Nothing Holdin’ Me Back, de Mendes.

Como en ediciones anteriores, también se escogerá al Mejor Artista Español, categoría en la que han sido nominados la revelación de la música urbana C. Tangana, frente a frente precisamente con Kase O., uno de los máximos representantes del rap en España, el veterano icono pop Miguel Bosé y dos representantes de la escena “indie”, Lori Meyers y los emergentes Viva Suecia.

EFE