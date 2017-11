¿Por qué Mancerita quiere cobrar?

Todos los días en las calles de la Ciudad de México salen vecinos para bloquear importantes vialidades en protesta porque el Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza, Miguel Ángel Mancerita Espinosa, les quiere cobrar el costo de las casas que perdieron como consecuencia del sismo del 19 de septiembre.

Dicen, y con justa razón, que no tienen para pagar el crédito que les ofrece el GCDMX, y yo me pregunto ¿Quién tiene para pagar un crédito de quinientos o setecientos mil peses que cuesta una vivienda ,-en eso están las que construye la Secretaría de vivienda que encabeza el policía, Raymundo Collins- en momentos de crisis económica.

Los damnificados del temblor del 19 de septiembre de 1985, no tuvieron que pagar nada a la coordinación de reconstrucción, que por cierto duró ocho años, que encabezó en ese momento, Manuel Camacho Solís, ante la incapacidad mostrada por el entonces regente del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez.

Mancerita quien sigue insistiendo en que quiere ser candidato presidencial por el próximamente enterrado Frente Ciudadano por México está metido en un serio problema, porque si en aquel entonces los damnificados no se dejaron de la autoridad capitalina, ahora con los instrumentos de la comunicación que nos proporcionan las redes sociales, menos lo harán, las movilizaciones van a crecer, aunque sus allegados le digan que son eventos pasajeros.

Mancerita quien pensaba renunciar en el mes de octubre para ser partícipe de una aventura que tiene perdida, como es la de ganar la Presidencia de la República se tuvo que detener, pero no quita el dedo del renglón, lo que no deja de ser una burla para los capitalinos. ¿Qué cinismo?

Seguramente que a Alfredo del Mazo no le dieron un diagnóstico de la situación por la que atraviesa el Estado de México, después de la desastrosa administración de Eruviel Ávila Villegas, porque cada día muestra que no sabe ni dónde está sentado. Una pregunta ¿Por qué Alfredito no hace ningún señalamiento a los pendientes que le dejó el ahora flamante delegado del PRI en la Ciudad de México?…Tienen razón quienes cuestionan a Ricardo Monreal, ¿en dónde quedó su dignidad? La encuesta que definió que Claudia Sheinbaum sería la coordinadora de Morena en la Ciudad de México y con ello la virtual candidata de Morena a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, lo mandó hasta el último lugar cuando el zacatecano se sentía el elegido. Ahora aceptará el ofrecimiento que le haga Andrés Manuel López Obrador, coordinador de una campaña que no ganarán, pero que lo pondrá en el primer lugar dela lista de senadores morenistas y que seguramente le dará nuevamente un lugar en la Cámara Alta y la coordinación de ese partido que no será cualquier cosa…Un megabono se autorizaron los diputados con lo que demuestran que no tienen megamadre en momentos en que miles de gentes en la Ciudad de México y varias entidades del país duermen en las calles después del sismo, pero ¿de qué otra manera si no es a base de billetazos puede garantizar su coordinación el mediocre César Camacho Quiroz.

circuitocerrado@hotmail.com