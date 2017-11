Cantante Mario Sandoval se aleja de baladas y apuesta por música urbana

México.- El cantautor mexicano Mario Sandoval apunta a que el gusto del público se encamina hacia lo urbano, razón por la cual decidió dar un paso histórico en su carrera al alejarse de las baladas, que lo hicieran famoso, y subirse a la tendencia que el mercado musical demanda.

“Yo vengo de la generación de la década de los 2000, y antes gustaban mucho las baladas, pero ahora la nueva generación ya no quiere llorar”, dijo Mario Sandoval en entrevista con Notimex.

“Ahora quieren bailar, estar alegre y escuchar este género urbano que llegó tan violentamente rápido a conquistar todo el mercado.

“La gente ahorita ya no quiere baladas… Y las baladas que ahorita están agarrando fuerza son las de otros países y en otros idiomas. Entonces me duele un poquito que en nuestro idioma, español, no veas una balada en el top veinte”, agregó.

Razón por la que presentó un nuevo sencillo titulado “¿Cómo te quiero?”, con el que se suma a la tendencia del género urbano: “Necesitaba hacer una canción que estuviera en tendencia… Y estoy en la vanguardia de lo que está pidiendo la música.

“La canción nace porque yo necesitaba hacer un tema que estuviera en tendencia, en el movimiento, porque estamos en lo urbano, en la parte de los ‘featuring'”, dijo.

Con lo que se aleja de lo que sabe hacer, la balada. “Ya saqué cuatro sencillos… para mi fue un resultado pleno, exitoso. Para mi fue lo que siempre he querido y lo que mejor sé hacer… Pero esa música no va con este momento.

“Esos cuatro sencillos no fueron ese éxito que esperaba, no porque sean malos. Si esas canciones yo las hubiera sacado en el 2003, se hubieran ido al primer lugar sin duda, pero no estamos en esa época y yo tengo que avanzar”, continuó Sandoval.

Expresó que al considerarse un artista completo si nota que algo está de moda y es lo que el mercado demanda, goza de la suficiente madurez artística para sumarse al movimiento.

“Yo quiero avanzar, yo creo que hoy es lo urbano, mañana quizá viene la salsa otra vez y nos hacemos salseros todos… En mi madurez de carrera que son 15 años… Me doy cuenta que si soy artista tengo que llevar lo que la gente quiere”, refirió.

Pero asegura que en su nueva etapa no pierde su esencia: “Por eso no me siento mal… Es una canción de amor y eso me está haciendo pertenecer al nuevo gremio, a estar en lo urbano… Estoy dando un paso adelante”.

Ntx