Cantante Marymar ofrece propuesta de pop romántico

México.- La cantante mexicana Marymar, quien cuenta con dos álbumes, confesó que su aporte a la industria musical es un tipo de pop muy romántico, meloso, y “cursi“, ya que se califica como una enamorada eterna del amor.

“Es una propuesta de pop cursi, es súper cursi, de esas historias de amor que ya no se cuentan y que ya no se creen en ellas”, dijo Marymar en entrevista con Notimex.

Agregó que es un tipo de pop que ya no se quiere producir: “Yo creo que ya el amor, podríamos decir que pasó de moda, entonces ahora ya nadie se enamora, ya nadie escribe canciones de ese amor que todos soñamos”.

Es por lo anterior que su oferta incluye temas como “Este momento”, “Mundo ideal” y “Novio perfecto”, que son cortes musicales melodiosos que cuentan experiencias personales de la intérprete.

Ante la tendencia de lo urbano, Marymar refiere que no está interesada de ser parte de una moda, “yo no sé hacer otra cosa que hacer baladas y pop, es lo que me gusta, es lo que me sale bien y yo sé que como artistas debemos estar explorando otros sonidos o incursionando en otros géneros.

“Pero me aferro a mi esencia musical, creo que es lo más honesto y sincero que tengo para poder compartirlo con el público”, detalló.

Resaltó la importancia que le merece su labor: “Es para que mis fans sigan creyendo en ese género musical, eso es importante”.

Marymar encabezará el cartel de la Feria de Chiapas, donde hará sonar su reciente EP titulado “Este momento”, que está disponible en plataformas digitales, además de que asistirá a la entrega de los Grammy Latino.

Ntx