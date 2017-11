Daddy Yankee urge a mantener ayuda a Puerto Rico por daños de huracán

Miami.- El cantante puertorriqueño Daddy Yankee hizo hoy un llamado urgente a “no olvidarse” de Puerto Rico, devastado por el huracán María hace casi dos meses, al recalcar que “hace falta mucho por hacer”.

“Me preocupa el rostro de la incertidumbre, pues cuando me encuentro la gente en la calle me dice: ‘Yankee, no sé qué hacer con mi vida, no tengo trabajo, perdí mi casa, no tengo la rutina de vida que tenía’”, afirmó el intérprete de reaggaetón en un correo electrónico enviado a Notimex.

“Miles de niños no han podido regresar a clases, y estos niños necesitan tener su rutina, no perder su educación. Me preocupa la clase trabajadora, los padres y madres de familia”, añadió.

“El trabajo más arduo es el de la reconstrucción, pues el 80 por ciento de la ayuda va para cuestiones inmediatas y sólo el 20 por ciento de los donativos a la reconstrucción. Tenemos un camino largo que recorrer en Puerto Rico”, agregó.

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha restaurado alrededor de 48 por ciento de la generación de energía en la isla, según datos oficiales, desde que el huracán María causó daños generalizados el 20 de septiembre.

Daddy Yankee se encuentra trabajando en la isla con las organizaciones Habitat for Humanity, Save the Children y Feeding America, para apoyar a su país.

La semana pasada, el cantante se unió a voluntarios en Caguas para distribuir equipos de de reparación de vivienda entre familias como parte de su compromiso de ayudar a reconstruir a Puerto Rico.

El cantante se ha comprometido a donar 250 mil dólares y recaudar 1.5 millones adicionales para su recuperación.

En una primera entrega Yankee y otros voluntarios distribuyeron los primeros 500 de dos mil equipos de reparación de vivienda, que están diseñados para ayudar a familias de bajo ingreso con reparaciones temporales a hogares que sufrieron daños.

A través de Save the Children se está ayudando a aliviar las necesidades inmediatas, restaurando el acceso a servicios educativos y ayudando a los niños abrumados por las catástrofes a recuperarse.

