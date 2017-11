El quemón mamón de Mon Laferte

Fue nota del reciente fin de semana.

Una artistilla chilena radicada en México, llamada Mon Laferte (Norma Monserrat Bustamante Laferte), se puso de mamona y exquisita en una conferencia de prensa en donde presentó su más reciente producción discográfica.

Mon Laferte forma parte de esa infame camada de jóvenes artistillas vomitivas a la que pertenecen Julieta Venegas, Ximena Sariñana, Natalia Lafourcade y Carla Morrison, por mencionar a algunas. Todas éstas se agrupan en una cosa musical extraña que ha dado en llamarse pop alternativo, que es el pop jodido de siempre con tonalidades hípster y posturas acordes con lo “políticamente correcto”, aunque sus integrantes se sientan muy “rebeldes”.

Se trata de una camada de artistillas que incluso presumen haber asistido a academias de prestigio y a conservatorios de música para aprender composición, y todo para terminar componiendo pura basura cursi, melosa y chabacana destinada esencialmente al gusto vulgar de los clasemedieros wannabe.

Sus seguidores y admiradores, obvio es, se hallan básicamente en la generación de los millenials, esos chamacos aficionados (y a veces expertos) a los gadgets y a las apps, pero con mentalidad de mensaje de Twitter y con emociones permanentemente desequilibradas.

Bueno, pues resulta que la tipa ésta, la tal Mon Laferte, reaccionó de forma inmadura, grotesca e irracional ante un cuestionamiento de un compañero reportero. Por si no han visto el video, acá se los dejo:

https://www.youtube.com/watch?v=EpY0oc0I19c

Dejemos a un lado el asunto del “secreto del éxito”. Lo importante aquí es resaltar que, apoltronada en la comodidad de la mitología feminista, la tal Mon Laferte rechazó la idea de que las mujeres se atacan entre sí, tal como expuso el reportero, reprochándole a este mismo que su observación era “machista” y que había formulado mal su pregunta.

En el colmo de la irracionalidad, la artistilla chilena avecindada en México conminó al reportero… ¡a que se informara más!

¡Ups! ¿Quién de veras necesita informarse más?

Bueno, ya sabemos que la mitología feminista es especialista en negar la realidad o en acomodarla a sus prejuicios y dogmas. El feminismo, bien los sabemos, es una ideología reduccionista y maniquea que se sustenta en una visión sesgada e incompleta de la realidad.

Entendemos, pues, que una tipa como Mon Laferte se niegue a aceptar que en el mundo real existe mucha violencia de mujeres hacia mujeres: a todas horas, en todos los sitios y bajo todas las modalidades, incluso en los espacios reservados para ellas con color rosita (¡cuánto estereotipo, caray!), como en los vagones del STC-Metro exclusivos para las féminas.

Resulta entendible que las feministas se nieguen a aceptar evidencias que pondrían en severo cuestionamiento su teatrito auto-victimista y chantajista, y, cuando a regañadientes las aceptan, salen con la típica estupidez de que las mujeres violentas lo son porque están “patriarcalizadas” o “alienadas por el machismo”. ¡Bah, cuántas veces hemos tenido que soportar esta monserga mitológica!

Sin duda que a la tal Mon Laferte le hace falta leer más seguido la prensa. ¡Miren que citar a conferencia de prensa y no leer la prensa sí que está cabrón!

Todos los días nos enteramos de sucesos violentos entre mujeres, como el que recientemente protagonizaron la “defensora de los derechos humanos” Yndira Sandoval y la oficial de policía Claudia Juárez Gómez. No hay día que la prensa no nos dé cuenta de la violencia que las mujeres ejercen sobre otras mujeres. Y no hay día que la vida cotidiana no nos exhiba la misma realidad, comenzando por los vagones rositas del Metro.

Así que la que necesita estar más informada de lo que pasa en la realidad es la ignorante artistilla llamada Mon Laferte, quien, además, tras su desatino inicial pretendió corregir el cuestionamiento del reportero, conminándole a que allí parara la cosa para que el reportero no la siguiera “cagando”.

Ignorante, dogmática y represiva la tal Mon Laferte. El sello de la casa, pues: la mitología feminista.

Y lo peor estuvo después, cuando la tipa declara que está harta de que le hagan preguntas “pendejas machistas” (obvio, la tipa quiere una prensa cómoda y obsequiosa que asuma sus dogmas), subiéndose al tren lacrimógeno del feminismo actual: se la juzga más duro por su condición de mujer y todo avance le cuesta el doble de esfuerzo por ser mujer.

¡Qué tipa, que no sabe que justamente es al revés! Hoy en día “ser mujer” es un boleto de “entrada fácil” a muchos espacios, gracias justamente a las acciones afirmativas que a diestra y siniestra han institucionalizado las feministas por todos lados, fomentando en los hechos la mediocridad, como en el caso de las mujeres políticas que se cobijan en la “paridad género” para lograr por lista lo que no pueden por mérito.

Curiosamente, y por otro lado, la “súper feminista” Mon Laferte no ha llevado a cabo la autocrítica de sus nauseabundas composiciones, cuyo nivel de cursilería se basa en el mito del “amor romántico”, tan reprobable para las feministas.

O sea que aparte de dogmática y cerrada, contradictoria la tipa. Sus composiciones reproducen hasta el hartazgo la “cultura machista”, de la cual se queja.

Y, bueno, para concluir, algo que mueve a la risa loca: decir que ella asistió a la conferencia de prensa motivo de la disputa, para hablar de su “música” y de su “trabajo”, no de “pendejadas”… ¡cuando su música y su trabajo son puras pendejadas!

Pobre de nuestras jóvenes generaciones, tener que navegar por las aguas de la mitología feminista y de las canciones de Mon Laferte.

¡Qué jodidos nuestros tiempos!

*Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco