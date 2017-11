Alejandra Guzmán y Gloria Trevi presentan CD-DVD “Versus world tour”

Guadalajara.- Las cantantes mexicanas Alejandra Guzmán y Gloria Trevi anunciaron hoy el lanzamiento oficial del CD-DVD “Versus world tour”, el cual fue grabado en vivo desde la Arena Ciudad de México.

En rueda de prensa, Alejandra Guzmán manifestó que han hecho buena dupla en estos conciertos, “nos amamos pero nos desgarramos entre nosotras, y ha funcionado, los fans están felices y nos da mucho gusto que esto se lo puedan llevar a casa en un CD-DVD”.

Mencionó que ambas desprenden una energía inimaginable durante sus conciertos, “por lo que es bonito el poder compartir todo esto, ya que hasta nos besamos en el video”.

Comentó que le encanta el principio de cada show por toda la adrenalina y los nervios que sienten, “y de pronto ante el grito de los asistentes salimos a entregarnos por completo durante toda la velada”.

Dijo estar orgullosa de Gloria porque ha salido adelante “de cosas muy duras en su vida, me gustaría estar y estoy cuando sus ojitos se llenan de lágrimas, la vida siempre te va a sorprender con cosas buenas o con cosas malas, pero el salir adelante es lo que yo admiro de ella, el que siempre sale al escenario a brillar pase lo que pase”.

“De Gloria Trevi me llevo muchas anécdotas que me compartió, jamás haría un concierto con otro cantante más que con ella, porque este proyecto no cualquiera lo acepta y se la juega como ella lo hizo conmigo, y cada quien hacemos lo que queremos en el escenario”.

A su vez, Gloria Trevi subrayó que el público “nos ve unos momentos juntas en el escenario, pero todo el tiempo yo siento que estoy con Alejandra porque en lo que me cambio mientras ella canta, disfruto atrás del escenario, incluso ya le advertí que un día voy a salir a cantar con ella una de las canciones que tanto disfruto en el camerino”.

Resaltó que eligió cantar ‘Eternamente bella” de Alejandra Guzmán en el show “porque me gusta mucho y porque eternamente bella no es eternamente joven, sino que cada etapa tiene belleza y eso para mí es lo máximo”.

Expresó sentirse orgullosa de Alejandra Guzmán, de compartir escenario con ella, “por conocer su verdadera esencia, lo que la hace cantar con el corazón, porque es una gran mamá y una hija maravillosa”.

“Yo con lo que me quedo de Alejandra Guzmán es con esa energía fabulosa y el compartir fans, cuando termine esta fusión que hicimos, quiero que mis seguidores la apoyen a ella y los de ella a mí, ya que unidos vamos a ser más fuertes todos”.

Destacó que le encanta el final de cada concierto “porque es cuando cantamos juntas: ‘Cuando un hombre te enamora’, ya que la gente empieza a brincar después de más de dos horas de concierto y siguen con esa energía, lo cual es maravilloso”.

Puntualizó que el próximo año terminan esta gira, “pero nos llevamos el recuerdo del aplauso de tanta gente maravillosa que asistió a nuestros conciertos”.

En ‘Versus world tour’ se pueden disfrutar los mejores éxitos y nueva música de dos cantantes ganadoras de innumerables premios y con millones de seguidores en todo el mundo.

En el concierto grabado en la Arena Ciudad de México deleitaron a más de 50 mil fanáticos y el álbum contiene 35 temas en vivo, los cuales representan las exitosas carreras de ambas artistas, con temas clásicos y originales con los que hicieron vibrar a su público.

Ntx