Ariadne Díaz, abierta a todo tipo de juegos en la crianza de su hijo

México.- En su etapa como madre, la actriz mexicana Ariadne Díaz declaró que en la crianza de su hijo Diego procura mantenerse abierta a todo tipo de juegos y juguetes, pues para ella los géneros no existen cuando se trata de diversión.

Para Ariadne, los juguetes no tienen género: “Yo creo que no, yo creo que el niño te va diciendo que es lo que quiere, a mí por ejemplo de chiquita me gustaban los carritos, y me veían así como raro y yo veía que a mis primos les regalaban así como pistas y yo decía ¡Ay, qué padre!”, dijo en entrevista.

Agregó que “los gustos de los niños están muy definidos”, pero aconseja a los padres “hay que saber escuchar para dónde… No hay que limitar… Hay que acercar a los niños a todas las posibilidades que hay y que finalmente ellos sean los que elijan”.

Por lo que su pareja Marcus Ornellas y ella procuran mantener el “juego libre” y que su primogénito sea quien les indique sus preferencias, sin embargo, Diego “desde muy chiquito manifestó su interés por los carritos.

“En el caso de Diego es una obsesión-amor por los carros impresionante, pero igual yo he acercado muñecos, muñecas, peluches y de todo”, detalló.

Mientras que “Marcus, igual que yo, es un padre muy respetuoso… Somos papás que intentamos poner límites, pero también darle la libertad para que él se sienta tranquilo de escoger, probar y jugar”.

“Me gusta mucho jugar con Diego… Él es un niño que le gusta mucho los juegos explosivos y demás… Por eso es que me gusta compartirlo en redes sociales para que la gente vea que a veces no es necesario un juego tan elaborado, a veces sólo es importante tener la creatividad y el tiempo”, finalizó.

Ariadne Díaz se presentó esta mañana como embajadora de una importante marca de juguetes internacional, misma que muestra en su publicidad a infantes desarrollando sus habilidades motrices con artefactos que tradicionalmente habían sido encasillados en un género.

Ntx