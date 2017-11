Blanca Guerra protagoniza “El jardín de los cerezos” de Antón Chejov

México.- Las actrices Blanca Guerra y Concepción Marqués, aplauden que el productor Óscar Uriel apueste por proyectos complicados como el montaje de la puesta en escena “El jardín de los cerezos”, del dramaturgo Antón Chejov, bajo la dirección de Angélica Rogel.

En conferencia de prensa, Blanca Guerra destacó que aceptar propuestas difíciles, como las obras de Chejov y compartir escenario con actores jóvenes es llenarse de energía, aprendizaje y madurez.

“Los actores y actrices tenemos la necesidad y el compromiso de seguir creciendo y de manera personal todos los días tengo ese propósito, me llena estar cerca de la gente joven”.

La actriz indicó que es la primera vez que liga dos obras consecutivas con el mismo productor y con el mismo dramaturgo como Antón Chejov: “Que me desequilibra en cada ensayo, porque va uno descubriendo que es lo que quiere con cada uno de sus personajes. Antes de ´El jardín de los cerezos´, hice ´Gaviota´”.

Destacó que la complejidad de la puesta surge desde que fue escrita en 1904: “Y la idea de Antón es tan actual que me sorprende como desnuda la naturaleza humana, sin tener temporalidad; de hecho la obra me inspira comunicación con el resto del elenco, porque creo en el trabajo en equipo y no en el de unos cuantos”.

En tanto, la actriz Concepción Marqués agradeció al productor y a su compañía BH5 La Rama de Teatro, por invitarla a seguir descubriendo al dramaturgo Antón Chejov, quien desde su punto de vista es de un reto de histrionismo para cualquier actor o actriz, sin importar trayectorias o experiencias.

“El jardín de los cerezos” se presentara del 8 de diciembre al 10 de enero en el Foro Shakespeare, todos los días, como parte de una campaña teatral decembrina, para todos aquellos que no salen de la Ciudad de México y que buscan distracción en estas fechas, finalizó Óscar Uriel.

Ntx