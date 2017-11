Carla Estrada encabeza inicio de grabaciones de bioserie de Silvia Pinal

México.- Luego de un retraso de las grabaciones de la bioserie de Silvia Pinal, por prioridades de la empresa, finalmente este martes se dio el claquetazo de inicio del proyecto a cargo de Carla Estrada, que constará de 21 capítulos en los que darán vida a la primera actriz: Mía Rubín, Nicole Vale, Itatí Cantoral y posiblemente Sylvia Pasquel.

Así lo explicó la productora tras una bendición que se realizó ante los medios de comunicación en una casa de la colonia Roma, que será parte de las locaciones, y en la cual además de Mía y Nicole, estuvieron presentes los actores Arturo Peniche, quien dará vida a Luis Pinal; María de la Fuente, Fátima Torre y Karen Rowe.

“Estamos trabajando con gente que tenga talento, que tenga ganas de trabajar, y finalmente a unas personas les ha ido mejor, pero para otras no tanto, simplemente tenemos que entender que el arte y el trabajo no deben tener fronteras”, explicó.

Carla indicó que el elenco es muy extenso porque van pasando las etapas y entra y sale gente, pero confirmó la participación de Ernesto Laguardia y Sharis Cid.

Añadió que los nombres reales, como el de Enrique Guzmán, no aparecen, y que sólo pueden utilizar los de las personas fallecidas, porque es una forma de ver la historia desde el punto de vista de Silvia.

Adelantó que la primera actriz realizará algunas apariciones y retomarán su programa “Mujer… casos de la vida real”, el cual fue una gran producción durante muchos años. Además, la bioserie se basa en entrevistas de ella y mucha investigación en México y Estados Unidos con artistas y amigos.

“La verdad es que sí estoy emocionada, siempre es el nervio del primer día, todo es complicado, no conoces la locación, el equipo, es todo nuevo, también las conexiones y demás. Es emocionante, pero en especial este proyecto tiene muchas cosas alrededor personales y profesionales que me ha hecho crecer, todavía no empieza y yo creo que ya he crecido”, aseguró.

Carla Estrada mencionó que todavía no tiene fecha de salida al aire, ya que el proceso de la serie es más tardado debido a la óptica que están utilizando en cuanto a grabación y edición. Agregó que Silvia ha sido muy respetuosa con su trabajo en todos los sentidos, por lo que no tiene más que un eterno agradecimiento hacia ella.

“Las cosas suceden cuando tiene que suceder y el día llega el día que es, y éste es el día. Entonces sí hemos podido ajustar cosas, hemos podido recortar un poquito los libretos, hemos hablado más tiempo con los actores y checar más el vestuario”, señaló en cuanto al ajuste de las grabaciones.

Indicó que no es fácil, porque empiezan en la década de los 30 y terminarán en los 2000, por lo que quieren involucrarse en peinados, ya que el público es exigente con ella, lo que le parece bien porque es la forma de crecer, aprender y mejorar.

En cuanto al “look” de Itatí Cantoral, señaló que fueron pruebas, pero no se trata de imitar a Silvia, aunque se busca que se parezca hasta cierto punto, sin perder la autenticidad de cada una de las personas, ya que no se está haciendo una fotografía, sino una pintura que se verá a través de los ojos de escritores, de Silvia y la representación de cada uno de los personajes.

“Vamos a grabar en su casa (de Silvia), vamos a usar su ropa, vamos a usar la ropa original de María Victoria, nos prestó uno de los vestidos. Tenemos el xilófono original que no ha salido más que de la XEW a Televisa Radio, y por primera vez sale y nos lo prestan, son como elementos que van sumando gracias al tiempo que tenemos”, reveló.

“Silvia Pinal… frente a ti”, nombre oficial de la bioserie, hablará de los reporteros que iban a las filmaciones de las películas de Silvia y a las presentaciones en donde no había una mujer en ese entonces, comentó la productora.

“Es ese cambio de la mujer, qué ha pasado con las mujeres, cómo hemos sido sojuzgadas y cómo hemos tenido las puertas cerradas a muchos trabajos, a las universidades, y cómo ha ido cambiando, y esta mujer se atrevió a más… se atrevió a ser ella, y eso es lo que vamos a contar”, finalizó.

