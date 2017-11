¿Fonden y Pemex en paraísos fiscales?

Por Raúl Castellanos Hernández.

En días pasados se comenzaron a conocer detalles y personajes del mundo de los ricos de verdad que incrementaron sus fortunas colocándolas en paraísos fiscales. Sobre el tema, Daniel Lizárraga nos explicó en aquel programa de hace dos semanas de Fórmula Fin de Semana cómo funciona. Para el caso existen despachos como Appleby que tienen socios en México que se dedican a vender a quienes les interesa o mejor dicho poseen más de diez millones de dólares, un mecanismo de protección a través del cual pueden, además de evadir impuestos, ocultar su “cash”.

Ello, nos dijo Daniel, se realiza a través de un mecanismo de ingeniería financiera con la siguiente lógica: “Yo te puedo ayudar a que no pagues impuestos o a que pagues menos o a esconder tu lana. Dime qué quieres y yo lo hago. ¿Dónde tienes el dinero? ¿Qué estás haciendo con tu dinero? Es complicado para la autoridad”.

A pregunta expresa sobre si esencialmente es evasión de impuestos, esto respondió: “Sí, porque además lo que te ofrecen estos despachos es que, cuando la OCDE o la autoridad requieren información, los nombres que aparecen como titulares de las empresas son los ejecutivos o los representantes del despacho, lo que nunca van a dar son los beneficiarios. Ese es uno de los puntos de engaño, está tan bien armado que estos países –los paraísos fiscales- lo asumen como un negocio, a eso se dedican. Hace algún tiempo un compañero de Panamá me decía ‘mira, el problema es que te las ingenies para llegar con el dinero al país; si pisas Panamá estás del otro lado. ¿Por qué? porque tú caminas por las calles y así como te encuentras las tiendas del barrio, te encuentras despachos de offshore’.”

A mayor abundamiento: “encuentras un despacho, le dices, oiga, soy fulano de tal y traigo tantos millones de dólares, y entonces te preguntan ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres invertirlos o dejarlos aquí? Tú decides y te fijan la comisión. Ya puestos de acuerdo, abren una carpeta y te dicen, mira tenemos estas empresas ¿Cuál quieres?, pues quiero Galletas Animalito SA. De CV. Ok, vamos a registrarte, y entonces crean Galleta Patito SA de CV que pasa a formar parte de otra empresa junto con Galletas Animalito SA. De CV; luego designas a los representantes, los directivos y se hace el trámite; después ya constituida, se deja pasar un tiempo breve, unos meses y como tú estas protegido te coloca a ti como beneficiario y eso es lo que no se puede saber”.

Hasta aquí la forma de operar en el ámbito empresarial-individual. Sin embargo, en la conversación, Daniel, comentó sobre otros casos que pueden ser de mayor gravedad, ya que involucran acciones de gobierno. Así lo narró: “hay otra cosa muy…ya está en un video que está circulando en nuestra página, tiene que ver con un asunto muy delicado que es, el trato de los fondos del FONDEN; hay cierta parte del FONDEN que se está yendo por reaseguros a paraísos fiscales y no ha sido de manera transparente ni de la manera más adecuada posible, porque si bien puede no ser ilegal, el derroche de dinero público, hablamos de millones de dólares y la opacidad con que se hizo, es algo que creo la gente debe saber”.

La investigación abarca la revisión de los reaseguros desde el 2006 hasta el año en curso, básicamente son fondos que “partieron” antes de bajar a los estados y municipios”.

“Otro asunto también muy grave es el que tiene que ver con Pemex y algunos de sus negocios para contratos con plataformas marinas que también se hicieron en paraísos fiscales y que aparentemente no son ilegales, pero que no sólo enriquecieron a inversionistas internacionales, porque –los contratos- los hicieron allá –en los paraísos- no acá, obvio para no pagar impuestos. Todo ello triangulando a través de empresas de dudosa procedencia en México, de esas llamadas filiales –de Pemex-; lo más grave es que el gobierno se haya hecho de la vista gorda, porque es imposible que la federación no lo supiera y el hecho de que el gobierno de alguna manera se involucre en este tipo de cosas ya cambia absolutamente el tono del discurso”.

Es importante decir que esta investigación de los Paradise Papers sobre los negocios en Pemex abarca del año 2000 para acá; y concretamente –en versión de Daniel Lizárraga- “lo más fuerte está en el sexenio de Felipe Calderón”. Cuando Cesar Nava era Director de Administración y uno de sus asesores se suicidó lanzándose desde el décimo piso de la Torre de Pemex.

A manera de conclusión, podemos afirmar que cuando los historiadores recapitulen los primeros años de nuestra fallida transición, encontrarán un sistema político que en lugar de abrir canales para mejora la calidad de nuestra democracia, amplió la intromisión de intereses privados para el enriquecimiento de unos cuantos. Una realidad en la que, mientras el festín de la coalición ganadora tenía lugar, las élites legales y también las ilegales, tanto políticas como económicas y de los poderes fácticos, exponenciaron sus ganancias utilizando al Estado.

Las revelaciones en los Paradise Papers sobre los mecanismos financieros a través de los cuales personajes de dentro y fuera del gobierno se volvieron multimillonarios utilizando recursos del FONDEN y contratos de plataformas para Pemex son inadmisibles.

Es un despropósito preguntarnos si los beneficiados de estos entramados pueden dormir tranquilos sabiendo la parálisis en que se encuentra Pemex, o el sufrimiento de las familias afectadas por los sismos para quienes los recursos del FONDEN son insuficientes. Algo queda claro: en un país de injusticias y contrastes, mejor quedémonos con la esperanza de que la justicia divina coloque a cada quien en su lugar.

¿Alguien puede asegurar que esto ya está decidido?

RAÚL CASTELLANOS HERNÁNDEZ / @rcastellanosh

