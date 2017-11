Aleks Syntek da una nueva oportunidad al pop rock con “Trasatlántico”

México.- El cantautor mexicano Aleks Syntek reveló que con su nueva placa titulada “Transatlántico”, evitó caer en éxitos de moda, en su lugar retomar las canciones que le dieron identidad como artista y darlas a conocer a las nuevas generaciones.

Ante la explosión de los géneros urbanos en el gusto popular, Aleks Syntek dijo en entrevista con Notimex, “yo tenía de dos: O caer en la fórmula en la que están cayendo todos de grabar con un reggaetonero un reggaetón, y probablemente buscando ser aceptados hoy en día, buscando que los toque la radio o que les pongan atención la disquera.

“O hacer esto, que es para mí es mucho más válido. Recordarles a los chicos lo desafiante que eran estas composiciones, porque estos artistas no hacían canciones para tener ‘views’ en YouTube, no hacían canciones para tener ‘followers’ en Twitter o en Facebook.

“No hacían ni siquiera las canciones para complacer a sus fans, las hacían para desafiarse a sí mismos, para retarse. Y por eso había tanta diversidad, porque no estaban persiguiendo la moda, estaban tratando de crear la suya propia, su camino”, detalló.

Por ello presentó “Transatlántico”, álbum con el que rinde tributo a los músicos que lo inspiraron y le dieron identidad como artista.

“Cuando se tiene una carrera como la mía, con tantos años comprobados, con tanta música original, y decide hacer un tributo, es un tributo a la música que me influenció.

“Y los han hecho Paul McCartney, David Bowie, Bob Dylan. Todos los grandes artistas en algún momento han rendido homenaje a aquellos que los influenciaron”, agregó.

Mientras que con “Transatlántico” pretende gustar a las generaciones Z y millennial, pues el pop rock “está necesitando de apoyo de parte de los que estamos en el género”, pues piensa que es importante recordar “el valor que tiene este género”.

La placa incluye temas de agrupaciones como Hombres G, Cómplices, Nacha Pop y Radio Futura, con los que pretende “explotar estas canciones y poner loca a la gente que probablemente ahorita mismo está enajenada con lo urbano, siento que todo en exceso es malo, creo que está mal que nos cerremos a lo urbano.

“Todavía hay un mercado que quiere música pop y creo que la industria le ha dado un castigo, tanto las radiodifusoras como las disqueras en Estados Unidos al pop latino, no muy merecido. A mí me ha preocupado mucho eso”, expresó.

Recientemente, el cantante dejó los conciertos con “90´s Pop Tour” para arrancar gira propia, pero reveló que compañeros le cuestionaron su incursión en la gira de Ari Borovoy:

“Muchos amigos rockeros me decían: Pero ¿Qué haces en una gira tan pop, con artistas tan comerciales? ¿Por qué no mejor haces una gira con Café Tacvba y te juntas con Fobia?”.

Por lo que tiene planes de comenzar con un nuevo festival de música del que promete grandes nombres dentro del cartel, pero por el momento nada está confirmado.

“La música es universal, no hay por qué segregar los géneros y a la gente… Yo mismo he estado peleando mucho por la diversidad musical y porque no se claven tanto con una moda y con un género”, finalizó.

Ntx