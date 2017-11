Cantante Jorge Medina presenta primer sencillo como solista

México.- El intérprete sinaloense Jorge Medina presenta su primer sencillo “Lo más seguro”, que se desprende de lo que será su primer álbum como solista y que lanzará en el primer trimestre de 2018, bajo la producción del también cantante Chuy Lizárraga.

En conferencia de prensa, el ex integrante de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, señaló: “No soy un ejemplo a seguir, pero quienes conozcan mi vida de algo les puede servir, porque además de este disco, estaré metido escribiendo mi autobiografía, quiero que vean lo difícil que la he pasado y que los jóvenes que ahora están de cabeza, me aprendan algo”.

Medina destacó que el disco estará integrado de 12 temas de compositores como Horacio Palencia, Eden Muñoz, Joss Favela, Omar Tarazón, Cristian Jacobo y Abraham López, éstos dos últimos nuevos talentos creativos de la canción regional mexicana.

“De hecho el primer corte es de Abraham y desde que escuché la letra me enamoró y me invitó a pistear, porque si una letra no me invita a nada, simplemente no la elijo”.

Subrayó que aún mantiene el deseo de cantar a dueto con Vicente Fernández, Pepe Aguilar o con Joaquín Sabina: “Eso será con calma, por lo pronto estamos ahora retomando después de año y medio, las entrevistas, la verdad sigo siendo el mismo, pero en una versión mejorada, porque he dejado de tomar, estoy más unido a mi familia, porque sin ella no soy nada y creo que estoy en la mejor etapa de mi vida”.

Jorge Medina, quien festejará este 19 de noviembre su cumpleaños, abundó que en su tiempo libre se dedicó a realizar un video para las redes sociales, que grabó en Monterrey, en el que registró el día a día de una pequeña parte de su vida: “Es un audiovisual muy familiar, fino y elegante, en el que me muestro tal como soy”.

Ntx