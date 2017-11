Carstens se va y deja la víbora chillando

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

Es una inacabable disputa la del dinero que le dicen público. Para empezar como estableció la llamada “Dama de Hierro”, Margaret Tatcher, habría que quitarles la idea a los burócratas que es dinero del gobierno, como si éste lo produjera; o que está allí para que el que tenga el poder lo tome. Sería de mejor comprensión, decirle específicamente: el dinero de los contribuyentes que administran los empleados del gobierno.

Porque tal parece que siempre existen dos criterios, a falta de uno racional; uno, que insiste que los recursos sean manejados por los especialistas, en darle prioridad a cumplir con la estructura financiera global, es decir, acatar las indicaciones de las calificadoras y las políticas de las grandes trasnacionales que rigen el dinero, la FED. -la Reserva Federal de Estados Unidos- y la de los rezagados, el Fondo Monetario Internacional, el FMI.

El otro criterio, es de carácter pre capitalista, cuyo único proyecto es mantenerse en el poder metiéndole ese dinero ajeno, a los fondos personales y a lo electoral. En esa especie baste recordar a Luis Echeverría, que hipotecó al país restándole calidad en su soberanía de manera irreversible, con préstamos para edificar burocracias inútiles, costosas, que sangraron al país; desoyendo a su secretario de Hacienda, Hugo Margáin, a quien le espetó que las finanzas se manejaban en Los Pinos.

Hoy también tenemos esa dicotomía, un Peña Nieto que se negó a seguir las directrices que marcan las líneas internacionales; y a Carstens que se va porque hizo advertencias, que fueron desestimadas. Podrán decir que el corpulento funcionario ya había cumplido su ciclo, como se dice para no decir nada, que ya urgía el cambio, que es decir algo, o que las diferencias traerán consecuencias, que sería decir mucho más, pero no suficiente.

Porque sigue firme la premonición de Carstens hecha en septiembre del 2016, de lo que sucedería a México como resultado de las elecciones de Estados Unidos que todavía no se celebraban. Señalaba en ese entonces, que con la Clinton o con Trump se produciría una tormenta, una peor que la otra. Una vez hecha la sentencia empezó a preparar maletas e iniciar el regreso a donde él es, a los organismos internacionales de control financiero: el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Suiza… y ahí se ven.

Antes que termine el mes será designado su sucesor, que tendrá que sortear la tormenta. La tormenta que estuvo evadiendo Carstens pero que no tarda y me refiero a la cancelación del TLCAN, el tratado que tiene pintado en la frente una calavera; aunque se maneje en los medios, que todo puede suceder porque no concluyen las negociaciones. De hecho un esfuerzo de Videgaray por ponderar el tema electoral aduciendo en ambos países, cambios en las respectivas cámaras de senadores: en México toda la plana; y en Estados Unidos parcialmente, se entiende como una tregua para alcanzar la debacle hasta después de julio del 2018.

El argumento válido en lo formal de Videgaray, señala que los tratados se aprueban en esas cámaras; aunque los que sostienen la determinación del ejecutivo, en este caso de Trump le otorgan legalmente las facultades suficientes para concluirlo, ponderando los intereses de esa nación.

Por eso no pueden equivocarse alentando expectativas que no serán así. Y aunque como ellos dicen, no se hundirá México; porque es más que cualquier tratado, lo que es cierto, es que la tormenta va hacer que se inunden muchos compartimentos del barco, que no son estancos y van a resentir el embate, sobre todo en las finanzas y en el control de las divisas.

Como no hay un proyecto paralelo: una alianza con otro bloque de países; un redireccionamiento en el corto plazo de los variados productos; porque de hecho muchos empresarios como lo he publicado en otras entregas, ya son binacionales y viven allá con sus familias, se tendrán que ajustar a los acuerdos bilaterales, con diferentes consecuencias, pero todas distintas a lo que calculaban tanto el gobierno, como los beneficiados. Y eso será suficiente para el apretón.

Por eso tienen que poner a uno de confianza en el lugar de Carstens, y no a uno del escalafón del Banco de México, y ése, hasta el que sale lo dijo, debe ser Meade.

Porque aparte de lo del tratado, el golpe que sigue es otro marrazo: al reducir los impuestos Trump se va a llevar a los suyos y a los dizque patriotas mexicanos, que son capaces, óigalo bien, de sacar su dinero de los paraísos fiscales, y colocarlo en los Estados Unidos donde residen desde hace años. Y por eso necesitan personal que ha estado en Hacienda, porque ahora sí tienen que armar una estrategia de a de veras.

En esas quieren a la vez, retener el poder porque los sobresaltos le darán lugar a la estrategia del miedo, la misma de 1994, cuando acalambraron a los electores, con las muertes de Colosio, Ruiz Massieu y la crisis de los tesobonos que consolidó a un irrelevante Zedillo, que nos aplicó el injusto FOBAPROA, hoyanco del que México, no sale.

Y en ese escenario la aventura de Obrador se verá sin fuerza, sin dinero y sin materia ante las circunstancias negras. Así el plan “B” sería un plan que puede dejar de ser; y lo único para lo que habría servido es para que Beltrones no ganara en Veracruz.