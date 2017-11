Coldplay le rinde tributo a Soda Stereo y toca ‘De música ligera’ (Video)

Excelsior

México.- Gracias… totales para Coldplay fue el sentir de 45 mil argentinos al escuchar de musica ligera, interpretada en directo por la alineación británica en el cierre de su tour A Head Full Of Dreams, en el Estadio Único de La Plata, como tributo a la banda bonaerense Soda stero liderada por el desaparecido Gustaavo Cerati.

El cierre de su primer show, el otro es este miércoles, no pudo ser mejor para la audiencia local, al incluir sorpresivamente en su setlist el tema del álbum Canción Animal de 1990 interpretado en español por el inglés Chris Martin, quien culminó el emotivo y potente performance con la clásica frase de Cerati: “Gracias… totales!”.

El tema de Soda Stereo, que Martin había ensayado días atrás en los recitales de Porto Alegre, llegó después de sus hits: Hymn For The Weekend, Fix You, Viva la Vida y AOAL.

Anteriormente a la mitad del show, Coldplay recordó a los cinco argentinos asesinados en el atentado perpetrado el pasado 31 de octubre en Nueva York.

Martin agradeció al público por asistir esta noche y aseguró “para nosotros es muy especial estar en Argentina para terminar nuestra gira mundial”.