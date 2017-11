Laura Pausini estrenará disco navideño el próximo viernes

México.- La cantautora italiana Laura Pausini estrenará el próximo 17 de noviembre en todas las tiendas y plataformas digitales, una versión especial de su álbum navideño que llevará por nombre “Laura Xmas Deluxe”.

La producción de Pausini con los clásicos de Navidad se estrenó en 2016, sin embargo, para este nuevo material, incluyó tanto versiones en italiano como en español, así como un DVD con los videos de “Santa Claus is coming to town”, “Santa Claus llegó a la ciudad” y “Noël blanc”.

“Laura Xmas Deluxe” está conformado por 17 melodías, entre ellas “Blanca Navidad”, “Va a nevar”, “Noche de paz”, así como “It’s beginning to look a lot like Christmas”, “Let it snow! Let it snow! Let it snow!”, “Jingle bell rock”, “Have yourself a merry little Christmas”, y “Jingle bells”.

De acuerdo con un comunicado, también incluirá el especial inédito en italiano y español Xmas Show filmado en el Teatro Municipal Ebe Stignani de Imola.

Ntx