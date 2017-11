Promete Frente Ciudadano que mujeres tendrán 50 por ciento de cargos

México.- Como parte de la transformación que vivirá el país en materia de paridad de género, el Frente Ciudadano por México (FCM) garantizará tras las elecciones de 2018, el 50 por ciento de los cargos públicos en los tres niveles de gobierno, Congresos y en el gabinete, dijeron líderes partidistas.

Ante mujeres de todos los sectores de la sociedad reunidas en el foro organizado por el FCM, “Mujeres al Frente”, Dante Delgado, coordinador del Movimiento Ciudadano, mencionó que para que haya igualdad y justicia, este sector debe ocupar 50 por ciento de los cargos públicos a nivel federal, estatal y municipal, así como en el Congreso y en todo el gabinete.

Al concluir las exposiciones de las invitadas a las mesas del foro en los temas de seguridad, anticorrupción y desigualdad, Dante refirió que el trabajo que sigue es tener una plataforma electoral, proyecto de gobierno que debe ser enriquecido en los órganos que tendrán que conformarse, como son los consejos consultivos, el nacional, los estales.

A su vez, Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, dijo que a quienes no crean en la igualdad entre hombres y mujeres, a los cobardes que ejercen violencia física, sicológica o política frente a las mujeres, esos votantes no los queremos en el Frente, no son de los nuestros, nosotros queremos a los que respetan a las mujeres.

“Tengamos clarísimo el objetivo, es igualdad, es paridad, este no es el 30 ni el 40, ni 45 por ciento de los sueldos, de las oportunidades, de los espacios, paridad, es la mitad, la mitad del cielo, la mitad de la tierra y la mitad del poder”, expresó.

Por su parte, Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, mencionó que las mujeres deben participar en la llegada al poder y que el 50 por ciento de los espacios del poder a los que accederá el Frente Ciudadano por México sean ocupados por mujeres.

“Necesitamos a más mujeres donde se tomen decisiones, porque no es una concesión tiene que ser un compromiso del Frente y de los partidos políticos, necesitamos seguir trabajando para que las mujeres que estén en los espacios estén como parte de las acciones afirmativas para lograr la igualdad a través del empoderamiento, puntualizó.

