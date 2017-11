Carlos Carreira llevará al Lunario su espectáculo “Canción espejo”

México.- El cantautor Carlos Carreira regresa al Lunario del Auditorio Nacional con el espectáculo “Canción espejo”, el próximo 18 de noviembre con invitados especiales, que lo han acompañado con su amistad a lo largo de más de 15 años de baladista y trovador.

En entrevista, respondió a Notimex que el espectáculo será una retrospectiva de su música: “Es una recopilación de lo mejor de mí, aunque ello signifique no interpretar lo que más le guste a mis seguidores, porque trato de cantar temas donde la gente se pueda reflejar, como en el caso de las emociones y sentimientos en torno del amor”.

“La verdad el Lunario es un foro muy solicitado y es difícil lograrlo, por lo que doy gracias al público que me brinda su apoyo en plataformas digitales y que me ha llevado a países como Perú, donde ofrecí conciertos en tres ciudades”.

Indicó que el factor principal para lacanzar estos logros ha sido la paciencia y no dejar de creer en uno mismo: “La verdad, la propuesta musical de autor nunca pasara de moda, porque como no estamos pensando en tendencias, para conquistar público, los temas se vuelven estampas universales que caben en cualquier tiempo y momento”.

Carreira indicó que de hecho está sorprendido con su tema “Juré”, que sin propósito alguno ha logrado ya el millón de reproducciones en Spotify. “No me preocupa no ser un artista de fama y popularidad, pero no soy ni quiero ser un artista de moda y que mis canciones se escuchen siempre”.

“Tengo 15 años de estar conquistando gente, pero llevo mucho más tiempo que eso en la música, voy avanzando y luego del Lunario cierro en la Ciudad de México, y ofrezco un par de recitales en Monterrey y Tijuana para luego descansar un par de semanas y arrancar el años con nuevo disco”.

Ntx