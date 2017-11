“La liga de la justicia” y Corona Capital, lo más esperado de la semana

México.- La cinta “La Liga de la justicia” es uno de los estrenos más esperados por los seguidores de las historietas de Marvel, mientras que en la música, miles de personas rockearán con grandes bandas como Foo Fighters y Green Day en el Festival Corona Capital.

En la música…

Jueves 16

Tras el concierto que Los Ángeles Azules ofrecieron apenas en marzo en el Auditorio Nacional, los creadores de la cumbia sinfónica buscan repetir su éxito con el disco “De plaza en plaza”, el cual lanzaron en 2016 con colaboraciones de artistas como Miguel Bosé, Fito Páez, Ha*Ash y Natalia Lafourcade.

La cita para pasar una noche guapachosa es a las 20:30 horas en el Coloso de Reforma, en donde la agrupación “de Iztapalapa para el mundo”, mostrará por qué fueron los ganadores de Las Lunas del Auditorio 2017 en la categoría Música Afroamericana.

Para los más metaleros, Apocalyptica regresa este jueves al Teatro Metropólitan con su segunda actuación en este recinto, tras su presentación la noche del miércoles.

Carlos Cuevas presenta su espectáculo “Bolereando” en el Lunario del Auditorio Nacional en punto de las 21:00 horas, el cual es un repaso por las canciones de este género de la que es experto desde hace 20 años.

Conocido como “El Rey del Bolero”, ha alternado con grandes figuras internacionales de la música, como Armando Manzanero y Julio Iglesias, firme con la idea de que el bolero no es solo una forma de cantar, sino un ritmo latino especial.

Viernes 17

El Foro Sol será el escenario para que Los Auténticos Decadentes celebren tres décadas de ska, por lo que promete ser una gran fiesta llena de la energía característica de este grupo argentino.

En el Auditorio Nacional, Yuri presentará su “Tan cerquita Tour” del cual dio una muestra en este foro en mayo pasado, sin embargo, ahora agregará los temas de su más reciente producción “Primera Fila”, con nuevas versiones de los éxitos que la han colocado como una figura del pop y la balada en español.

Por su parte, el cantante boricua Victor Manuelle compartirá en el Teatro Metropólitan los éxitos que ha acumulado a lo largo de sus 24 años de carrera, lo cual lo ha mantenido con el récord de más números uno en las listas de charts de Billboard, con un total de 28.

Tras su presentación a las 20:30 horas, el denominado “Sonero de la Juventud” repetirá su show el sábado 18, pero en el Gran Teatro Moliere, a partir de las 22:00 horas, presentaciones con las que dejará en claro por qué ha recibido una gran lista de reconocimientos en todo el mundo.

Sábado 18

Con alrededor de 50 actos en vivo durante dos días, el Corona Capital ofrecerá un panorama de cómo está compuesta la música internacional actual en donde el plato principal de este día será Foo Fighters y The XX.

En la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, desde las 13:30 horas, también se presentarán PJ Harvey, Elbow, Cage The Elephant, Maximo Park, Metronomy, Banks & Steelz, Mogwai, Daughter, Kehlani, DJ Mustard, Japandroids, Andrew W.K., You Me at Six, Angel Olsen, Daya, Circa Waves, Lido, The Japanese House, Cherry Glazerr, Tennyson, Anika y Joseph.

Gloria Trevi y Alejandra Guzmán compartirán el escenario de la Arena Ciudad de México para demostrar porque son dos de las artistas más legendarias de la música en español y a las 21:00 horas comenzarán con su recorrido musical.

Además, en el Auditorio Nacional, el dueto Sin Bandera, conformado por Noel Schajris y Leonel García, presentará su “Tour Encore Acústico” a las 20:30 horas, concierto íntimo en el que interpretará temas de su nuevo disco “Primera Fila Acústico: Una última vez. Encore”, en un formato diferente a sus presentaciones previas.

Y en el Lunario, el cantautor mexicano Carlos Carreira brindará su tercera actuación ahora con su show “Canción espejo”, conformado por sus discos Contigo (2015) y Señales (2016), así como algunos temas inéditos con su estilo musical en donde aborda temas de amor y desamor, bajo los géneros musicales como pop, balada, jazz y ranchero. La cita es a las 21:00 horas.

Otra cantautora que se presentará esta noche a la misma hora, pero en el Teatro Metropólitan, es la española Vanesa Martín, quien en su país es la número uno en ventas, y en México agotó dos presentaciones en el Lunario del Auditorio Nacional en abril.

Domingo 19

En el segundo día del festival Corona Capital, miles de personas podrán gozar de las actuaciones de Alt J, The Shins, Grizzly Bear, Boys Noize, Cold War Kids, The Drums, Gorgon City Live, Crystal Fighters, Grouplove, Bakermat Live, Sampha,Mystery Jets, The Sounds, WildBelle, Whitney, Jain Honne, Parson James, Lany, Raferty, Oliver y Shy Girls.

Cerrarán la maratónica jornada la banda californiana Green Day, que en su haber tiene más de 85 millones de discos vendidos y cinco premios Grammy; previamente, la agrupación francesa Phoenix, una de las consentidas del público mexicano, compartirá su material ‘Ti Amo’.

A las 20:30 horas en el Teatro Metropólitan celebrará sus 40 años de trayectoria una de las máximas exponentes de la música mexicana: Aída Cuevas, quien ha llevado su privilegiada voz a todo el mundo y esa noche dará un repaso musical por su discografía.

Martes 21

Para celebrar 20 años de la grabación de su álbum “Vida loca”, Francisco Céspedes ofrecerá dos shows en el Lunario.

El cantautor de origen cubano, nacionalizado mexicano, toma su influencia musical de la Nueva Trova Cubana y su trabajo como compositor ha sonado en voces de reconocidos artistas como Pablo Milanés y Alejandro Fernández. Se presentará a las 20:00 y las 23:30 horas.

Miércoles 22

También en el Lunario, la cantante y compositora española India Martínez compartirá a las 21:00 horas “Te cuento un secreto”, el cual es el séptimo trabajo en su carrera, tras cuatro años sin lanzar un álbum inédito.

Mientras tanto, en el Teatro Metropólitan resonará el bolero romántico del colombiano Charlie Zaa, quien a las 20:30 horas iniciará con “Celebración”, su último álbum; además, contemplará sus más grandes éxitos, algunos clásicos de la música internacional y varias sorpresas.

En el Cine…

Jueves 16

Para todos los amantes de los comics se estrenará “La Liga de la Justicia”, una película estadunidense en la que participan los actores Ben Affleck, Jason Momoa, Ezra Miller, Henry Cavill, Ray Fisher y Gal Gadot, bajo la dirección de Zack Snyder.

La cinta muestra a un “Bruce Wayne” motivado por su renovada fe en la humanidad e inspirado por el acto abnegado de Superman, unir fuerzas con su nueva aliada, “Diana Prince”, para enfrentar a un enemigo más amenazador; mientras “Batman” y “Mujer Maravilla” trabajarán juntos para encontrar y reclutar a un equipo de metahumanos para dar batalla a esta nueva amenaza.

Sin embargo, pese a la formación de esta liga de héroes inédita conformada por “Batman”, “Mujer Maravilla”, “Aquaman”, “Cyborg” y “Flash”, podría ser demasiado tarde para salvar al planeta de un ataque de proporciones catastróficas.

Por otra parte, llegará a las salas la cinta mexicana “Cómo filmar una XXX”, dirigida por Manuel Escalante, participan los actores Héctor Jiménez, Miguel Islas y Carlos Macías.

En la historia, el director Ulises Alpuyeca, busca su primera oportunidad para filmar una película y tras varios rechazos llega por fin la oportunidad que tanto buscaba.

Tras recibir la llamada de “Lucilo Ferrer”, un exitoso productor de cine, “Ulises” asiste a la cita, firma un contrato y acepta un adelanto para dirigir una película, pero al recibir el guión descubre que se llama “Clavándole la estaca a las vampiras chupadoras”, un filme porno.

Para los amantes del suspenso, llega desde el Reino Unido la cinta “Terror a 47 Metros”, dirigida por Johannes Roberts, en donde dos hermanas de vacaciones en México quedan atrapadas en una jaula de tiburones en el fondo del océano y con menos de una hora de oxígeno y grandes tiburones blancos que las rodean, deberán luchar para sobrevivir. Actúan Claire Holt, Mandy Moore y Matthew Modine.

En tanto, “La Verdad Incómoda 2”, filme estadunidense de Bonni Cohen y Jon Shenk, da seguimiento al tema del cambio climático de la primera parte, con un sentimiento emocionante y cautivador que muestra lo cerca que estamos de una revolución energética.

En éste, el Vice Presidente Al Gore continúa su incansable lucha viajando alrededor del mundo para capacitar a un ejército de campeones climáticos e influir en la política climática internacional, mientras las cámaras lo siguen detrás de escenas.

Mientras que la comedia francesa “Los Ex” reflejará que París no es sólo la ciudad de los enamorados, sino la ciudad de los ex, mediante una divertida reflexión sobre las ex parejas en la que los personajes se ven envueltos en un gran lío dentro del cual podrían volver a enamorarse.

En la cinta dirigida por Maurice Barthélémy, “Antonie” no se atreve a comprometerse, “Didier” extraña a su ex esposa, el padre “Laurent” debe oficiar el matrimonio de su ex, “Serge” es acosado por “Lise” y “Greg” se consuela con el perro de su ex novia. Participan los actores Jean-Paul Rouve, Patrick Chesnais y Stéfi Celma.

