Laura Flores regresa a los escenarios con concierto en el Lunario

México.- La actriz y cantante Laura Flores regresó a los escenarios cargada de energía para poner a bailar y agasajar también con temas románticos a sus fans la noche del miércoles en el Lunario de la Ciudad de México.

Tras varios años de aparecer sólo en la televisión, Laura retomó la música, con la que inició su carrera, con el espectáculo Siempre contigo.

Tras un video que mostró gran parte de su trayectoria musical, la intérprete apareció con un corto vestido azul turquesa que le permitió lucir sus torneadas piernas y entonó “Mi corazón vuela hacia ti”.

Visiblemente emocionada, Laura comenzó a bailar al ritmo de la banda Earth, Wind and Fire para cantar “September”, seguida de “Cuando el amor estalla”, “Rejas y “Ya te olvidé”.

Su reaparición sobre un escenario, dice, se debe a muchas personas, entre ellas el director musical Ricardo Robledo, y al apoyo de sus amigos, uno de ellos, El Flaco Ibáñez, quien lamentablemente no pudo asistir pero a quien le dedicó “Si no te hubieras ido” y Mari Rojo, a quien le cantó “Como tu mujer”.

“Para quién no sepa que yo canto y piense que yo sólo actuó en telenovelas, les digo que Marco Antonio Solís me produjo tres discos y 15 canciones inéditas”, expresó Laura antes de cantar una de ellas: “El alma no tiene color”.

La velada prosiguió bajo el ritmo de “Lo que me tiene aquí”, tema en el que estuvo acompañada de Andy Zuno; y “De mil maneras”, a dueto con Paly Duval.

La hija de Consuelo Duval se quedó sola en el escenario y presentó “Broken Toy”, un tema de su coautoria que le da forma a si primer álbum de estudio “Broken Toy”, esto mientras Laura se cambiaba rápidamente de vestuario.

Más casual, la cantante deleitó con un medley acústico en el que incluyó baladas como “Entra en mi vida”, “Me va extrañar” “Abrázame”, “¡Corre!” y “Te amo” de Franco de Vita.

Tras la sesión romántica llegaron los éxitos de los 80, un nuevo medley con el que la gente se puso a bailar, “Tu y yo somos uno mismo”, “Yo no te pido la luna”, “No podrás”, “No culpes a la noche” y “Don’t Stop Believin'”, conformaron esta parte.

En su regreso tampoco faltó su hermano Gerardo con quién hizo dueto en dos ocasiones para interpretar “Me acordaré de ti” y “Si yo pudiera detener el tiempo”.

La animada velada, en la que Laura hizo un recorrido por los 16 álbumes que aparecen en su discografía continuó justamente con sus más grandes éxitos, “No me mientas cocodrilo”, “Un hombre completo” y “El monstruo”.

