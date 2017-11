Premio de Ensayo Pedro Henríquez Ureña para Alfredo López Austin

UNAM Global

Para Alfredo López Austin, doctor en Historia y emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas, fue una grata sorpresa recibir el IV Premio Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña, pues “nunca me he considerado literato y ensayista, y que mi propia institución me haya propuesto para recibir el galardón me halaga”.

El experto en historia del México precolombino apuntó que Pedro Henríquez Ureña vivió para realizar sus más caros anhelos de carácter utópico, muy ligado a la vida iberoamericana que tanto defendía, un hombre que vivió en México momentos cruciales de su historia. “Tuvo una participación conjunta con mexicanos, jóvenes como él, que representaron una transformación total de la cultura mexicana”.

Este premio auspiciado por la Academia Mexicana de la Lengua, reconoce a escritores destacados en el género literario del ensayo.

López Austin recordó que Henríquez Ureña fundó el Ateneo de la Juventud junto con Bernardo Reyes, quien además de su amigo fue su alumno, ese grupo reunió a personas de diferentes corrientes filosóficas que estaban en contra del cientificismo de la época porfirista, “producto de esta necesidad de cambio que se muestra en la Revolución Mexicana”.

Para el historiador es motivo de regocijo que su propia universidad lo haya propuesto para el galardón, “es un orgullo y cariño a la institución en la que me formé, desarrollé y contribuí a que otros se formaran”.

Finalmente, el también profesor de la Facultad de Filosofía y Letras destacó que en el mundo en que vivimos se ha generado una extrema violencia, a partir de forzar valores y tratar de imponer una sola idea como válida, sin embargo, confía en que los jóvenes encontrarán una solución a la dura realidad que hoy les aqueja.