¿Quién es Miguel Ángel Vázquez? (2)

Por Héctor Moctezuma De León.

El poderoso subsecretario de Desarrollo y Capital Humano, de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, que actúa impunemente bajo el manto protector de Luis Serna –no Julio- es un auténtico pájaro de cuenta en la administración de Miguel Ángel Macera, el aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Ciudadano por México.

Es el funcionario con más poder en le GCDMX, el que está planeando, junto con Juan Ayala, el dirigente, que no líder de los trabajadores del gobierno capitalino, dejar firmados costosísimas condiciones generales de trabajo para heredar un problema financiero al próximo gobierno en la capital del país.

Es toda una fichita que seguramente irá la cárcel si Morena, con Claudia Sheinbaum se hace del Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, porque además operó en favor del candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, Juan Sosa, en Ciudad Nezahualcóyotl, lo que desde luego favoreció al candidato del PRI, Alfredo del Mazo.

Es él quien trabaja lo mismo para el PRI que para el PRD con la anuencia de Miguel Ángel Mancera que tiene una fe inquebrantable de que sería de gran utilidad en caso de que llegara a ser candidato a la Presidencia de la República, como son sus deseos, aunque no los de los mexicanos.

Entre sus gracias con las que tiene muy contento a Mancerita, está la elaboración de las tarjetas rosas, que reparte, lo mismo entre miembros del PRI que del PRD o del PAN en las que “ofrece” a los trabajadores descuentos en tiendas departamentales o funerarias. Pero aún hay más, aunque Mancerita dice que se va el 12 de diciembre con la protección de la Patrona del Tepeyac.

Y qué decir del enclave del que se hizo en este año, la caja de la Policía que maneja sin ninguna transparencia a través de su amiga, Alejandra Torres, quien estaba al frente de la dirección de relaciones laborales en Finanzas.

Aunque los mexicanos lo tomemos a broma, los desvaríos que ha presentado en los últimos días Enrique Peña Nieto deben de preocuparnos, un presidente que al final de su sexenio comete tantas pifias, es de provocar reflexiones. ¿Qué le pasa al mexiquense?…Esta semana colocaron un módulo para solicitar firmas en apoyo a la candidatura independiente de Margarita Zavala, en la calzada de Los Leones, en la colonia Las Águilas, muy cerca del domicilio de los Calderón, nadie se detuvo a estamparla y lo peor a las nobles señoras que hacían la promoción hasta las insultan y cuestionan la violencia que se ejerció en el sexenio que encabezó Felipe Calderón…Después de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Monreal y su decisión inapelable para que Claudia Sheiunbam sea la candidata de Morena en las elecciones para jefe de la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, no me queda más que decir, que ese dedo no lo tiene ni Peña Nieto…El cinismo del mejor lamebotas del país, César Camacho Quiroz, no tiene límite, decir que sus diputadas dijeron bruto en lugar de eeeh puuuto al diputado de Morena ofende a la inteligencia de los mexicanos, qué personaje tan pobre, seguramente que Clavillazo lo asesoró para que saliera con esa jalada.

