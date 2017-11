Cantante Washed Out arma fiesta electrónica en la Ciudad de México

México.- El cantante y productor musical Washed Out ofreció una fiesta electrónica la noche de este jueves en el Pabellón Cuervo, donde cientos de personas bailaron y gozaron con sus melodías.

Previo a su participación en el Festival Corona Capital, que se realizará este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el músico estadunidense armó un “show” íntimo en el citado recinto, localizado a un costado del Palacio de los Deportes.

Con algunos instrumentistas de acompañamiento y diversos visuales coloridos, el anfitrión amenizó la velada con temas como “Yeah”, “Olivia”, “New theory” y “Floating by”, por mencionar algunos.

Aunque hubo poca interacción, los melómanos no pararon de bailar en esta cita, que formó parte de la clausura de la iniciativa para promover el talento nacional de “Doritos”: Emerge.

“Good luck”, “Zonked”, “Hard to say goodbye”, “Don’t give up”, “Belong”, “Hold out”, “Get lost”, “Feel it all around” y ““Eyes be closed” fueron otras de las piezas que se incluyeron en esta presentación.

Cabe mencionar que la agrupación ganadora de la primera edición del concurso Emerge fue el dúo electrónico: Clubz, que también hizo sonar su música en este espacio.

Fue así como la dupla mexicana originaria de Monterrey, Nuevo León, presumió su talento con cortes como “Épocas” y “Golpes bajos”, en los que el derroche de energía estuvo presente.

Otra alineación que sorprendió a los presentes fue Mystery Jets, que con su peculiar ritmo indie atrapó la atención de los jóvenes mexicanos.

“Telomere”, “Serotonin”, “Flash a hungry smile”, “Midnight´s mirror”, “Saturnine”, “Radlands”, “Bombay blue”, “Bubblegum”, “Young love”, “Two doors down”, “Someone purer y “Alice springs”, fueron las canciones con las que enfiestaron a sus fans.

Ntx