Cineasta Lucía Carreras prepara nuevo proyecto “Póstumo/Eslovaquia”

Huelva.- Tras haber recibido premios como guionista con “La jaula de oro” y como directora con “Nos vemos papá” y “Tamara y la Catarina”, la cineasta mexicana Lucía Carreras trabaja en un nuevo proyecto “Póstumo/Eslovaquia”, que espera poder filmar el próximo año.

En entrevista con Notimex, Carreras, quien participa como presidenta del jurado de la Sección Oficial de la 43 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, señaló que es pronto para poder dar más detalles y que incluso ahora le llama “Póstumo-Eslovaquia”, pero aún no tiene claro si será el nombre definitivo.

“En términos personales estoy trabajando un proyecto que se llama “Póstumo-Eslovaquia”, es un proyecto muy pequeñito, tengo ganas de hacerlo en un esquema muy, muy pequeño, y espero poder lograr filmarlo el año que viene”, dijo.

“Declinó proporcionar más detalles y añadió que “quiero tener un poquito guardado `Póstumo´, no quiero revelar demasiado por cómo quiero trabajar el proyecto”.

En la entrevista, en la Casa Colón de Huelva, sur español, sede del certamen que concluye mañana, habló también del proyecto “Nudo mixteco”, del cual es directora y guionista Ángeles Cruz y en el que participa con ella y con Lola Obando como productora, a través de la casa Madre Cine.

“Estamos tratando de lograr el financiamiento y que la película se haga, se trata de un filme con tres historias cruzadas en la mixteca oaxaqueña”, explicó.

Agregó que las historias se cruzan en un contexto de la fiesta patronal de un lugar de la Mixteca de Oaxaca, y lo que Ángeles Cruz tiene como búsqueda desde sus cortometrajes es la libertad de las mujeres en términos de su sexualidad, su capacidad de decisión, y esto no es la excepción en este nuevo filme.

“Se cruzan la historia de un amor lésbico, la de un migrante que regresa y encuentra que su mujer está con alguien más, y la tercera es una historia de abuso sexual. Todas se cruzan durante la fiesta patronal y la Asamblea, por lo que hay muchos temas de usos y costumbres, diálogos en mixteco y temas muy cercanos a Ángeles, quien también es mixteca”, manifestó.

Carreras participa como presidenta del jurado de Sección Oficial en Huelva junto con Hebe Tabachnik, programadora y asesora de festivales; la productora Claudia Rodríguez y el director, guionista y crítico de cine Alejo Moreno.

Indicó que su cercanía con el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva data desde 2012, cuando presentó “Nos vemos papá”, y “desde ese momento me enamoré del certamen, me pareció sumamente cariñoso, importante porque tiene muchos años, pero también porque acoge un cine regional, iberoamericano, y no hay muchos que lo hacen de esta manera”.

Su película “La casa más grande del mundo” se presentó en 2015 consiguiendo el Premio Especial del Jurado y el año pasado ganó el Colón de Plata a la Mejor Dirección en este certamen con “Tamara y la Catarina”.

“Me siento muy privilegiada y honrada de que un festival al que le tengo tanto cariño me invite en esta posición a disfrutar de cine”, sostuvo.

De las películas que ha visto dentro de la Sección Oficial, resaltó que se trata de una sección bastante ecléctica y es difícil poder encasillar o poder encontrar coincidencias entre los fines.

“Son películas muy distintas, pero yo soy una adoradora del cine latinoamericano, y más allá de hacerlo, lo consumo, para mí ver cine latinoamericano es casi una obsesión y este festival nos ha permitido ver de todo”, concluyó.

