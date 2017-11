¡De mejores casas nos han corrido!

Por Raúl Flores Martínez.

Vaya problema en la que se ha metido la Comisión Nacional de Seguridad y sus millonarios adeudos a dueños de hoteles en todo el país, donde se han establecido para el combate a la seguridad, adeudos que van desde meses hasta años, los cuales no podrán ser liquidados.

Ya lo dio a conocer de manera formal la institución, e incluso reconoce los adeudos que han superado las expectativas originales del presupuesto otorgado a esta dependencia del gobierno federal.

“Ante las necesidades operativas ha superado las expectativas originales de gasto, por lo que los pagos por los gastos extraordinarios generados dependen de la ampliación presupuestal lo que ha generado un rezago”.

Debemos ser claro, los adeudos son de la CNS, adeudos que podrían ser compartidos con los gobiernos de los estados y municipios donde son requeridos los elementos Federales, gastos que bien podrían ser subsanados por quienes piden el apoyo.

Estos adeudos, lo sufren directamente los elementos que están al frente de la batalla contra la criminalidad, estos elementos que están lejos de sus familias y deben dormir en la calle, porque algún o algunos funcionarios de escritorio, no hacen bien su trabajo o simplemente desvían los recursos destinados.

Aquí la denuncia que nos hicieron llegar hace unos días y que ya trascendió, aquí el nombre de uno de los muchos causantes de este bochornoso espectáculo, la dejamos textual con la finalidad de dar veracidad a este escrito. (sic)

YA BASTA!!

Comunidad de la policia federal ya basta de abusos y de que siempre nosotros como elementos paguemos los platos rotos de la avaricia y la ambicion de estos señores.

Que paso Tornero, por que no as dado la cara ante la problematica que estamos sufriendo los que conformamos la Division de Fuerzas Federales, si tu, Tornero que con todo mundo alardeas que eres Jefe de Division, nos queda claro que te queda grande el puesto, que no puedes dar solucion a este problema, lo que muchos no saben es que desde tu llegada junto con la bola de inutiles que llegaron contigo a esta Heroica Division no an hecho otra cosa mas que gozar de los beneficios de sus puestos, que no les importan los compañeros que estan siendo desalojados de los hoteles o a los que ya les restringuieron la alimentacion, llevamos mas de una semana en esta situacion, hoy te decimos a ti, si a ti, *Tornero*, es humillante para los elementos de Fuerzas Federales pasar por esta situasion, compañeros se preguntan por que no an entregado uniformes este año? Si seguramente tambien desviaron los recursos destinados para los uniformes. Por estas y muchas otras cosas *TORNERO* los elementos de Fuerzas Federales Te desconosemos como Jefe de Division y exigimos tu renuncia.

ATENTAMENTE

DIVISION DE FUERZAS FEDERALES

HONOR, VALOR Y LEALTA.

Ahí está el nombre de uno de los acusados por los elementos de la División de Fuerzas Federales, una denuncia anónima y en grupo por el temor a que los mandos castiguen a los elementos que se la rifan día con día en la lucha contra la delincuencia, mientras que los “jefes” se la pasan vacacionando en lugar de trabajar.

En los próximos días pondré en este espacio otras denuncias de elementos en activos que nos relatan el teje y maneje de sus jefes, donde la explotación laboral, los gritos y ofensas, son el pan de cada día; en estas denuncias se revelan nombres de jefas y jefes de las corporaciones, incluyendo la “incorruptible” Gendarmería. Actividades y comportamiento que no creo que lo sepa el Comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto.