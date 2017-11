De columnas

Por Carlos J. Pérez García.

Ahora que empiezo con este artículo, me viene a la mente aquello de que para escribir es muy útil leer, y para hablar es esencial escuchar. Siento, pues, que me sirve bastante haber leído mucho más columnas que las que, como hobby y con grandes esfuerzos, he tratado de hacer cada semana estos años.

Y, bueno, resulta de especial interés que las columnas nos puedan ofrecer amplias diferencias, en paralelo a tantos gustos y opiniones.

Hay columnistas profesionales que suelen estar dentro de un periódico, así como otros de fuera que en general somos colaboradores. En los diarios más grandes es posible separar a los columnistas de los articulistas en su área de opinión.

Y en países anglosajones se usa la abreviatura ‘Op-Ed’ para una pieza firmada en la página independiente (no editorial), lo cual incluye la opinión personal de analistas, comentaristas, críticos y observadores.

En cuanto a estilos los hay directos, enigmáticos, entretenidos, muy cansados, barrocos, luminosos, escuetos, precisos, complejos, claridosos, confusos, descriptivos, ampulosos, indefinidos y todo lo que ustedes imaginen. A su vez, los temas van de política a deportes, de educación a espectáculos, de cultura a chismes, de sociales a economía o de crítica literaria a lo que se nos ocurra.

Algunos columnistas adoptan posiciones políticas que resultan atractivas para sus admiradores, lo cual tiende a un activismo personal más protagónico, mientras que otros prefieren lo neutral o no comprometido. Y, claro, podemos insertar muletillas a manera de lenguaje en tono coloquial, o incluso deslizar conjeturas personales que pueden pasar como noticias exclusivas.

Miren, se asegura también que todos los autores están vendidos o jodidos, que quienes no son tendenciosos ni siquiera tienen el valor para definirse, que los priistas nos volvemos rezongones o mal agradecidos, y así por el estilo.

Junto al fondo que es lo más importante, la forma adquiere especial interés. En mi caso, oigan, con cada columna tengo que hacer muchas revisiones.

Alguien que se ha dedicado al periodismo con una formación muy distinta a la mía, me recomendaba hace tiempo que hiciera algo diferente a lo que acostumbro: 1) que no hablara en primera persona, 2) que nunca recurriera a palabrotas, 3) que usara un viejo libro de sinónimos para buscar alternativas, y 4) que evitara las listas de puntos numerados. Quizá sean reglas académicas o de manuales para periodistas, o bien simples preferencias personales que pueden variar muchísimo, aparte de que mi perfil de economista y funcionario resulta bastante lejano. A su vez, trato de pensar más en los lectores y en sus reacciones previsibles.

Por diversas razones, me he alejado en forma consciente de esas sugerencias. Al parecer el punto 1 es una recomendación para que un periodista no caiga en posturas particulares o protagónicas, pero yo no soy periodista y me agrada establecer cierto contacto personal con el lector a través de mis opiniones como individuo. Sobre el 2, las introduzco sólo cuando siento que lo ameritan (a menudo celebradas). En el 3, tenía razón en parte aunque hace años que casi memoricé ese libro y hoy utilizo buscadores y diccionarios en internet a fin de evitar repeticiones y ubicar algún término más común y comprensible. Del 4, sólo señalo que resultan ideales para transmitir más… en menos espacio y con mayor claridad, tal como me lo sugirió antes otro ducho lector.

Bueno. Podrá ser por su salud mental pero ahora no me lee o no me comenta nada. Igual, debo precisar, siempre me he considerado más bien ensayista que articulista, y es así que trato de acortar los textos y hacerlos más digeribles para la clientela de un periódico.

En realidad a mí me gusta más leer que escribir, pero también disfruto estar de este lado… aun con cierto sufrimiento.

Entre los columnistas que más admiro en nuestro país, se encuentran René Delgado (Reforma), Raymundo Riva Palacio (El Financiero y Eje Central), Julio Hernández (La Jornada), Gabriel Zaid (Reforma) Francisco Garfias (Excélsior y El Arsenal), Salvador García Soto (El Universal), Luis Rubio (Reforma), Carlos Elizondo (Excélsior), Jesús Silva-Herzog (Reforma), Pascal Beltrán del Río (Excélsior), Enrique Krauze (Reforma), Rogelio Ramírez de la O (El Universal), Enrique Quintana (El Financiero), Ciro Gómez Leyva (Milenio, no tanto en TV), Federico Reyes Heroles (Excélsior), Sergio Sarmiento (Reforma) y Carlos Loret de Mola (El Universal, no en TV)… sólo por mencionar algunos.

Desde luego, en cuanto a las columnas conjuntas de las páginas editoriales (que no identifican un autor específico), nunca dejo de leer Templo Mayor (Reforma), Bajo Reserva (El Universal), Trascendió (Milenio), Frentes Políticos (Excélsior), De todos (Pulso), Prisma (El Sol de San Luis) y otras similares.

Del extranjero he seguido a varios como William Safire, Maureen Dowd, James Reston, Paul Krugman, Roger Cohen, Fareed Zakaria, Robert Reich, Dan Rather o Simon Jenkins en diversos medios y períodos. También resaltan los casos de articulistas como Javier Cercas, Arturo Pérez-Reverte, Javier Marías, Moisés Naím y Andrés Oppenheimer.

De San Luis Potosí destacan los perfiles de Adriana Ochoa (Pulso), Pedro Cervantes (El Sol), María Luisa Paulín (Código San Luis), Gregorio Marín (El Sol), Óscar G. Chávez (La Jornada San Luis), Jorge Saldaña (La Orquesta) y, por supuesto, Juan José Rodríguez (Pulso), aparte de que son mis amigos. Y recuerdo con cariño a Martha Eugenia Ortiz (Pulso).

En fin, de regreso a los temas de los párrafos al inicio de esta columna, pocos periódicos pueden jactarse de no caer en sesgos políticos o partidistas, ni subordinarse a influencias de propietarios o anunciantes. El caso es que esto es más probable en los artículos Op-Ed que son independientes de una junta editorial.

Lo mejor aquí, pienso yo, es seguir aprendiendo… ya sea como profesión o pasatiempo.

* RESULTA LAMENTABLE QUE LOS gobernantes se sientan agredidos por los medios de comunicación o los organismos de la sociedad civil, y así desestimen críticas constructivas que surgen por su conducta o incompetencia. Lo peor es que desaprovechan valiosas oportunidades para corregir errores y deficiencias.

De ninguna manera se trata de ‘bullying’. De hecho, hay tuiteros que “se pasan” con datos incorrectos o burlas e insultos, pero eso de cuestionar al poder está en la esencia de la democracia y la responsabilidad ciudadana.

cpgeneral@gmail.com

@cpgarcieral