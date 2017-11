Ricardo sigue trabajando

Por Hilde A. Menéndez

Mis años de vida han transcurrido entre dos ciudades distantes, razón que no me hace dejar de ver a fondo cada una. Son ya varios años que llevo así, viviendo aquí en la delegación Cuauhtémoc en la CDMX y en el estado de Quintana Roo; una vida entre idas y vueltas.

Entre este recordar nunca olvidó algunos cambios. Fueron varias las veces en que pedimos al (ex) delegado fijar atención en el jardín del arte, que siempre era lugar de dos escenarios distintos a los de un jardín, por las noches transmitía la inquietud de que en cualquier momento te podían asaltar, por las mañanas se convertía en una selva de basura. Esto esta cambiando.

Muchos reclamos frecuentes fueron por el aspecto de las calles y avenidas, otras veces por un visible desorden. Nos organizamos en varias ocasiones y nunca fuimos recibidos, esta esta administración, ya estrenamos banquetas.

Quien viva aquí puede decir que conoce esta delegación, la experiencia de vivir aquí puede describir el cambio, no hace mucho al salir en mi bicicleta con un amigo nos pudimos dar cuenta, ya no de los cambios marginales en la delegación, sino en cambios que hacen ver interés en la delegación. La delegación está viviendo tiempos diferentes. Parques renovados, orden en las calles, programas sociales y no clientelares, y lo más importante, cercanía con la gente.

Ahora bien, los anhelos políticos en México han pasado a ser parte de una crítica generalizada, ante descontentos sociales y una ya muy visible crisis de legitimidad de los partidos políticos el querer ser político es pasar a ser considerado como un sujeto al que se le atribuyen adjetivos negativos. La corrupción y las fallas de la eficacia institucional han sido la caracterización común de la política en México. Lo que nos lleva entonces a preguntarnos ¿qué razones son las que hacen que un político se comprometa con la eficiencia de su labor? Tal parece que romper paradigmas es la respuesta. Hoy en día la legitimidad y la confianza entre pueblo y gobernante se genera por hechos, por un actuar cotidiano que muestre el interés de obrar por el bien común.

Bastan con recordar las sabias palabras de uno de los presidentes con mayor índice de legitimidad en América Latina, José Mujica: “hay gente que adora la plata y se mete en la política, si adora tanto la plata, que se meta en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera, no es pecado, pero, la política es para servir a la gente”. Ser el mandatario de una esfera de gobierno, legalmente e institucionalmente, implica el hacer posible los reclamos sociales, dar viabilidad a las peticiones de un pueblo, ser consiente del mandato constitucional que exclama que la soberanía reside en el pueblo.

Esta es la construcción entonces del político que busca trascender, del político que no está en un cargo para robar. El que ejerce las virtudes para atender a las necesidades. Son así las características que vierten de un marco legítimo y socialmente aceptable para quien quiera ser político en México. Buscar ejercer siempre un empeño para conseguir y garantizar las demandas de la sociedad, que en como dijese alguna vez San Agustín de Hipona: facta non verba. El político que busca permanecer a partir de sus aspiraciones hace de sí mismo esa máxima: hechos no palabras.

Hace unos días mientras estaba en la peluquería una persona comentaba: oiga ya tiene banquetas nuevas, se ve que el delegado tiene aspiraciones. Es muy válido que el Ricardo Monreal tenga aspiraciones -contestó el peluquero-, cuando un político aspira, se comporta y hace su trabajo pues de lo contrario ni lo apoyaríamos, lo que vale es ver los resultados que está dando, saber que en realidad se preocupa.

Creo que es válido que un político aspire, el ciudadano percibe mejor a un político que hace las cosas, sea o no, por una aspiración, pero que las haga, tantos años de abandono, ya era hora de sentar las bases de una nueva forma de gobernar, y final, político que no aspira, político que no inspira…

