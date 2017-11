Urge exsecretario de Defensa de EU a aprobar ley para “dreamers”

Washington. El exsecretario estadunidense de Defensa, Leon Panetta, afirmó hoy que la aprobación de una ley para proteger a 690 mil beneficiarios del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) debe concretarse antes de que concluya este año.

“Si no lo hacemos para fin de año, mi temor es no sólo que estudiantes inscritos en el DACA van a estar en problemas y preocupados por el riesgo de deportación, sino que una vez que entremos a un año electoral será aún más difícil anticipar lo que el Congreso pueda o no hacer”, señaló el también excongresista.

Panetta consideró que el proyecto de ley bipartidista debería ser incorporado a la iniciativa para mantener abierto al gobierno por unos meses, la cual deberá ser votada a más tardar el 8 de diciembre próximo, mientras republicanos y demócratas siguen debatiendo el presupuesto de gastos para el año fiscal 2018.

“Tenemos que hacer la Ley DREAM parte de nuestro sistema legal para proteger a estos jóvenes, y si tiene que haber concesiones, entiendo ese proceso, pero el fondo de esto es que debemos aprobar la Ley DREAM”, puntualizó Panetta durante una entrevista con la televisora CNN.

La llamada Ley Dream es vista por expertos como la más generosa de las iniciativas de ley que están en consideración, toda vez que no sólo crea una vía a la ciudadanía para estos jóvenes, conocidos como “dreamers” o “soñadores”, sino que también abre la puerta a la legalización de sus padres indocumentados.

En contraste, el proyecto de ley Éxito, propuesto por tres republicanos, establece una protección para los jóvenes, pero excluye la regularización de sus padres o la posibilidad de convertirse en ciudadanos estadunidenses.

Panetta forma parte de un grupo de exfuncionarios demócratas y republicanos que la semana pasada envió una carta a líderes legislativos, un mes después que el presidente Donald Trump anunció que terminará el programa DACA de manera gradual a partir de marzo de 2018, si el Congreso no aprueba una ley al respecto.

El también exjefe de gabinete de la Casa Blanca explicó que la razón de haber enviado la misiva a líderes de ambos partidos se debe a sus implicaciones en materia de seguridad nacional, a partir del hecho de que 900 “soñadores” sirven en las fuerzas armadas “y queremos reconocer su servicio militar y protegerlos”.

Consideró que el aporte de estos jóvenes inmigrantes es “extremadamente importante”, al citar su habilidad para manejar dos idiomas, además de que están poniendo sus vidas en riesgo para la protección del país.

“Creo que es realmente importante que cuando la gente está sirviendo a este país lo reconozcamos, porque de otra manera se envía una terrible señal”, resaltó Panetta.

NTX