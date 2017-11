Los priistas comen ansias por el dedazo

Los priistas comen ansias para iniciar la cargada cuando el dedo de Los Pinos se incline por uno de los mencionados, militantes o ciudadano, para ser el candidato de ese partido a las elecciones presidenciales del 2018. Lo de la asamblea de delgados es una vacilada de Enrique “Clavillazo” Ochoa, la decisión vendrá desde la residencia oficial.

Hace unos días, el impresentable, Joel Ayala, ¡Salud! quien se ostenta como líder de los burócratas, dijo que el candidato del PRI será el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, obvio lo tienen bien maiciado, desde la dependencia de los dineros del pueblo.

José Ramón Martell el sobrino de José López Portillo, madracista que hizo un berrinche cuando Roberto Madrazo no lo pudo imponer como presidente del PRI en el 2006, se presenta, en compañía de José Encarnación Alfaro, como los operadores de Meade y hasta reparte comisiones para la campaña presidencial del titular de la SHCP.

Agustín Carstens por su lado, a unos cuantos días de que deje el Banco de México, es más cauto y dice que Meade la haría bien en el PRI o en Banxico, algo sabe sobre todo por sus relaciones con sectores de poder en varios países del mundo, especialmente en los Estados Unidos.

Hay un sector de PRI que piensa que el Secretario de Hacienda no gana la elección por su perfil de medio pelo, pero existe otro el de los duros que están seguros de que se la pueden robar, porque de lo contrario muchos, sobre todo los mexiquenses irían a la cárcel con cualquiera que gane qué no sea de su partido, aunque habría que ver qué consecuencias tendría un hurto electoral en las actuales condiciones y con las redes sociales en gran actividad.

Decía un viejo político mexicano que el presidente siempre dejaba como su sucesor a un cómplice, no a un amigo, la pregunta es: ¿Meade cumple con ese requisito?

*** Ese cafecito que se echaron Miguel Ángel Mancera, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle el día de ayer, podría variar el escenario para la elección del candidato del Frente Ciudadano por México, si al final los tres partidos que lo integran deciden ir con un candidato común… Dijo Ricardo Monreal que daría la pelea a la Corte en el asunto de la demanda laboral que perdió la delegación Cuauhtémoc y que el zacatecano se negaba a pagar, pero un mensaje que le envío el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, lo hizo reflexionar y por eso el jueves pagó y ya los ministros no discutieron el dictamen…Buenas noticias dio el director del Seguro Social Mikel Arriola para los pensionados, las finanzas del IMSS está en números negros, sobre todo cuando se corrieron rumores de que la institución se declararía insolvente para pagar las pensiones; pero para quienes no hay buenas noticias para los derechohabientes es el pésimo servicio médico que reciben y las cada vez más frecuentes equivocaciones en materia de diagnósticos. Hace unos días al hijo de un colega que se cayó en su escuela, le diagnosticaron fractura en el cerebro y resultó que era una lesión mínima. Los casos de cáncer que al final no fue son cada día más frecuentes, don Mikel.

circuitocerrado@hotmail.com