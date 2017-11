Francisco Céspedes mostrará en Lunario, que romanticismo no pasa de moda

México.- El cantante Francisco Céspedes ofrecerá este martes 21 de noviembre dos conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional, los cuales se juntaron debido al sismo del 19 del pasado septiembre en México, hecho que consideró una tragedia que aún se siente y se seguirá sintiendo.

En entrevista con Notimex, el cantautor aseguró que no será la primera vez que realiza dos conciertos seguidos (a las 20:00 y 23:30 horas) y se dijo preparado para ello, no obstante, bromeó: “Si me muero, me muero arriba del escenario, ¡qué bonito sería eso!”.

Explicó que primero se cuida para ello e incluso ha bajado de peso por salud y por estar bien, ya que el motor que lo impulsa para hacer un concierto seguido del otro es estar arriba de un escenario, y él quería ofrecer dos fechas en este recinto.

“Haciendo un análisis de mi vida, la mayor parte de mí es eso, Pancho Céspedes se sube a un escenario, es lo que más me gusta hacer y ahí me reconozco yo. Me gusto más cuando estoy encima de un escenario que cuando estoy por ahí, yendo al súper o en medio del tráfico”, compartió.

Mencionó en referencia a conciertos grandes cuantitativamente, que aprendió a hacer “shows” sin importarle el número de personas, y solo enfocándose a hacer una cercanía, como si fuera una bohemia en cualquier casa, no cantándole a todos sino a cada uno de los asistentes.

“He estado yo en muchos lugares con muchas, muchas personas, con pocas personas, una vez cuando recién empezaba fui a una boda y casualmente todos de pronto se fueron a conversar afuera, estaba la madre de mis hijos, solamente se quedó e hice el concierto completamente para ella”, recordó.

El intérprete de temas como “Vida loca” y “¿Dónde está la vida?”, aseguró que el público mexicano es maravilloso, por lo que le tiene preparadas varias sorpresas, entre ellas que abrirá el concierto Fabiola Jaramillo, de quien destacó el gran talento en la música popular mexicana.

“Voy a tener de invitada también a Haydée Milanés, que es hija de Pablo Milanés, pero no solamente por eso, sino porque es una artista extraordinaria y una amiga que hace 20 años hicimos juntos una canción, que hace un homenaje a mis inicios y al de ella, viviendo en ese país maravilloso que nos abrigó y todavía nos aplaude”, mencionó.

Respecto al disco, “Zona preferente: Francisco Céspedes desde el Teatro Karl Marx en vivo desde La Habana”, el cual grabó en su natal Cuba, indicó que estuvo mucho tiempo esperando sin poder cantar ahí, lo cual era una angustia para él, pero después de varios años se convirtió en algo extraordinario.

“Se me olvidó la espera, o le hice un homenaje a la espera y las personas fueron, se llenó el teatro y comprobé que el público mío, cubano también, quería que yo estuviera ahí. Fue maravilloso, les conté historias, la pasamos bien, estuve como tres horas y tanto, tenía necesidad de estar con los míos”, compartió.

Luego de dos décadas de carrera musical con gran éxito, el cantante consideró que algo ha hecho o dicho en alguna canción u otra, que le tocó a alguien una fibra y las personas la pusieron en sus casas y nacieron sus hijos.

“Es sencillo, los hijos también sintieron algo…hoy, la mayoría del público que va a ver mis recitales, son de 18 a 25 años. Todavía los viejitos servimos para algo, para dar consejos”, señaló entre risas.

Además, opinó que la música romántica no pasa de moda, porque no es moda, ya que actualmente la música que existe son ritmos muy alegres con los cuales las personas se divierten.

“Pero después se cansan, se secan el sudor y van con su pareja a un lugar más íntimo, por ahí una cancioncita de ‘Pancho Céspedes’ viene bien”, opinó el compositor de grandes temas como “Vida loca”, “Señora” y “Pensar en ti”.

Respecto a sus próximos planes, indicó que seguirá dedicándose a cantar y seguirá con su filosofía de aquí y ahora, “todo lo demás va a suceder, el futuro no sé qué va a pasar”.

Sin embargo, adelantó que entre sus próximos planes está un disco con Pablo Milanés y una gira, así como uno que ha conversado con El Cigala, hasta una película que cuente parte de su vida, pero no es una biografía, porque quiere hacer cine.

“Tantas cosas queremos hacer, lo que hay nada más es coordinar bien. Puedo hacer una película porque para eso estudié teatro en Cuba, y cantar y cantar, yo cantando vivo, cuando no tengo recital y me pasó algunas semanas sin cantar, me pongo triste, no me gusto, a veces llego hasta a odiarme”, confesó.

