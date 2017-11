Green Day hizo vibrar al público en la clausura del Corona Capital

México.- La banda estadunidense Green Day hizo vibrar al Autódromo Hermanos Rodríguez en la clausura de la octava edición del festival Corona Capital, jornada a la que acudieron 85 mil personas.

Una fiesta llena de energía fue la que se vivió en el escenario principal de este evento, donde por aproximadamente dos horas y media, se escucharon 30 canciones.

“¡Viva México!”, gritó el cantante Billie Joe Armstrong a su llegada al entarimado, desde donde encendió el ánimo de todos los asistentes, con su música y la constante interacción que tuvo con el público.

“¿Están listos? Dios mío, no puedo creerlo, damas y caballeros esta noche será una celebración para el rock and roll”, dijo después de interpretar “Know your enemy”.

En esta melodía el líder de la banda originaria de California alzó una bandera mexicana, lo que ocasionó la ovación de todos los presentes, e invitó a un fan al escenario para que entonara este tema a su lado.

La tocada, que fue la última de este año con su gira “Revolution Radio”, incluyó también el tema que le da nombre al tour, así como “Bang bang”, “Holiday” y “Letterbom” con el que la euforia llegó a su máxima potencia.

Armostrong, quien vistió de camisa y pantalón negro, pidió a los asistentes que prendieran la luz de sus celulares y expresó: “no a los muros, no a Donald Trump, esto es México”.

“Alcen sus brazos, ¿se quieren alocar? Vamos, muéstrenme”, antes de que la mayoría de la gente gritara y moviera el cuerpo con “Boulevard of broken dreams” y “Longview”.

La euforía aumentó cuando el cantante lanzó agua con una manguera y posteriormente invitó a otro seguidor a cantar a su lado y rockear en el escenario.

“Muchas gracias México”, gritó en español el vocalista, después de lanzar besos a la gente y de exhortarlos a gritar a todo pulmón. En inglés dijo: “quiero ver sus ojos y oír sus voces”.

“Verlos cantar es algo hermoso”, expresó el anfitrión tras cantar “Youngblood”, “2000 light years away” y “Stuck with me”, quien llegó a colocarse un penacho y un sombrero mexicano.

El intérprete preguntó al público quién deseaba tocar la guitarra eléctrica con ellos, por lo que pasaron a una chica quien por unos minutos fue una “rockstar”, a quien después le regalaron este instrumento.

Durante un popurrí con los hits “Satisfaction” y “Hey Jude”, Armstrong se acostó en el piso y recalcó que esto fue un festejo, un ejemplo de cómo las personas están juntas.

“Cuando diga: uno, dos, tres, ustedes enloquecerán; éste es el mejor lugar en el que hemos tocado”, indicó luego de cantar “American idiot”, “Jesus of Suburbia” y dos salidas en falso.

En el último bloque Billie Joe tocó la guitarra acústica para hacer sonar “Wake me up when september ends”, “21 guns” y “Good riddance”, con lo que la banda de punk rock cerró el Corona Capital de este año.

Ntx