México y Canadá mantienen posición sobre reglas de origen ante EUA

México.- En la quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que concluirá este martes, México y Canadá mantienen su posición de no aceptar las propuestas sobre reglas de origen para el sector automotriz y textil, expuestas por Estados Unidos.

Si bien el equipo negociador mexicano tuvo una contraoferta en la cláusula de caducidad o “Sunset”, al aceptar evaluar la continuidad del TLCAN cada cinco años, en el tema de reglas de origen para los sectores automotriz y textil no hay contraoferta.

La parte técnica de ambos temas ha sido ya discutida en la quinta ronda de renegociación del TLCAN, pero aún no se llegan a acuerdos, según una fuente cercana al proceso.

“Hay propuestas de Estados Unidos que podemos contestar con contrapropuestas y hay algunas otras en las que simplemente no hay, en este momento, los elementos para decir que México va presentar una contrapropuesta”, expuso.

“Nosotros (México), al igual que Canadá, no estamos de acuerdo con los conceptos planteados (porque) lo consideramos inviable”, manifestó la fuente durante las actividades de la quinta ronda de negociación, que tiene lugar desde el pasado miércoles en la Ciudad de México.

Para el sector automotriz, de acuerdo con lo propuesto por el equipo estadounidense, la modificación a las reglas de origen sugiere elevar el contenido regional de 62.5 a 85 por ciento y, de ello, 50 por ciento sea americano.

Pero el vecino país del norte quiere incrementar el contenido regional también en textiles y prendas de vestir. “Implementar estas propuestas dejaría severos daños a los sectores”, argumentó.

“La propuesta de Estados Unidos es, simplemente, intransitable y el sector ha sido muy claro: no hay contrapropuesta”, coincidió a su vez el director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones del CCE, Moisés Kalach.

En entrevista por separado, el directivo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que en esta quinta ronda se ha trabajado en los argumentos técnicos para entender bien la propuesta estadounidense.

Por otra parte, los equipos de México y Canadá tampoco coinciden en eliminar los TPL´s, cuyos mecanismos permiten a un país aceptar de sus socios el utilizar materias primas de fuera de la región, de la industria textil y buscar instrumentos que den mayor flexibilidad.

Al dar un balance de la quinta ronda, el empresario resaltó que el abordar la parte técnica abrió la puerta para que los negociadores comenzaran a poner los temas complejos y difíciles sobre las mesas.

Subrayó que el sector privado mexicano tiene confianza en continuar con el acuerdo tripartita.

“El hecho de que no aceptemos una u otra propuesta, no quiere decir que no se va a concretar la modernización del tratado, sino (…) quiere decir que estamos cuidando los intereses y estamos siendo muy responsables, tanto el sector privado como el equipo negociador”, manifestó.

