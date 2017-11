Por primera vez víctimas de acoso digital se reunirán con el Papa

Ciudad del Vaticano.- Por primera vez, las víctimas jóvenes del acoso escolar y digital se reunirán en el Vaticano, en un encuentro internacional que convocará también a gigantes de internet y que será abierto por el Papa.

La iniciativa fue anunciada este lunes en la sede de la Radio Vaticana por José María del Corral, presidente de “Scholas Occurrentes”, la fundación pontificia dedicada al desarrollo de la juventud a través del deporte, el arte y la educación.

“Es un tema que le inquieta al Papa, él ha escuchado muchos testimonios de jóvenes. Por ejemplo, el de una chica mexicana que vive en Estados Unidos y que tanto ella, como su hermanito, sufrieron un acoso brutal”, explicó en entrevista con Notimex.

“Este encuentro internacional quiere que las organizaciones, la tecnología y las víctimas se unan en una mesa común, para poder no sólo escuchar la voz de los jóvenes, sino que esa voz se traduzca en políticas públicas. Está el compromiso del Papa para abrir este encuentro”, agregó.

Hace algunos meses Scholas organizó un congreso sobre la materia con el Enacom, el Ente Nacional de las Comunicaciones de Argentina. La inquietud surgió en otros países donde opera la fundación, como Italia, España e Israel. Por ello, se firmó un acuerdo con la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT).

“De allí surgió que, dada la extensión y la gravedad de este fenómeno, conviene hacer un encuentro a nivel mundial que reúna a todos los jóvenes e instituciones educativas para abordarlo de manera sistemática”, abundó Del Corral.

Para lograr el objetivo se involucró a una serie de universidades a nivel internacional articuladas en la Red de Cátedras Scholas, patrocinada por la Congregación para la Educación Católica del Vaticano. La idea es que cada centro educativo impulse, al menos, dos proyectos sobre el acoso escolar y digital en su país.

Ya se interesaron por el proyecto Valeria Fedeli, ministra de Instrucción, Universidad e Investigación de Italia, y Esteban Bullrich, exministro de Educación de Argentina. Ambos se comprometieron a involucrar a esas entidades gubernamentales.

Algo similar ocurrió con la ciudad de Madrid, que ya adhirió a una campaña contra el acoso colocando afiches en las estaciones del Metro. “Realizados por los jóvenes para los jóvenes”.

Uno de los objetivos de este movimiento es crear un observatorio internacional sobre acoso, para combatir la poca y mala información que existe en la materia.

“Los chicos muestran, muchas veces, que no tienen respuestas. Manifiestan que no saben dónde canalizar lo que les pasa. Cuando alguno de ellos padece esto en una escuela y quiere hablar con el director, si este no está formado adecuadamente, aborda el problema como si hubiese pasado en el aula”, explicó Del Corral.

“Eso genera una reacción contra el pobre que hace la denuncia, de parte de anónimos que no controla y que están las 24 horas en un teléfono. Así, el chico tiene más miedo, no lo denuncia y genera un círculo vicioso que refuerza al mismo acoso. Todo esto genera situaciones nuevas que es necesario afrontar”, apuntó.

Ntx