Actriz Chantal Andere protagonizará musical “El beso de la mujer araña”

México.- La actriz Chantal Andere regresará a los musicales con la nueva versión de “El beso de la mujer araña”, pieza que se ha distinguido por abordar el tema de la homosexualidad y la política de una manera inteligente.

En conferencia de prensa, el productor teatral Juan Torres presentó a Chantal Andere como la protagonista de esta puesta en escena que se estrenará en julio de 2018.

Orgulloso de volver a hacer mancuerna con la actriz, Torres dio algunos detalles de esta producción que montará en el Teatro Hidalgo y para la cual ha preparado una gran escenografía que mostrará semanas antes del estreno.

Asimismo, el productor está concentrado en otros detalles ya que el 25 de enero comenzará las audiciones para los protagonistas masculinos, que en su momento fueron los actores Mario Iván Martínez y Tomás Goros.

Ambos actores participaron en la obra montada en 1996 por Zuba Producciones, con Christian Bach como protagonista, sin embargo, Juan Torres descartó que Goros o Martínez pudieran sumarse a esta nueva versión.

“Ambos tienen compromisos de trabajo y nos están pidiendo un rango de edad para los personajes, pues la obra será supervisada”, dijo el productor.

Por su parte, una emocionada Chantal Andere reconoció que fue uno de los mejores secretos guardados por ella, ya que ni a su mamá, la actriz Jacqueline Andere, le había comentado de este musical.

“Estoy feliz y vengo dispuesta a dejar todo en el escenario, por lo que llevo algún tiempo preparándome vocalmente y físicamente para este personaje; sí hay miedo, pero también hay mucho trabajo detrás”, apuntó.

“Es mi pasión, así que solo me resta esperar al estreno”, dijo la actriz, quien agregó que no tiene miedo a la temática de la obra porque “hoy en día hablar de homosexualidad no es problema, cuando se montó la obra en los 70 sí, pero ahora es común y hay mucha apertura”.

La actriz de melodramas como “El bienamado” mencionó que “tengo muchos amigos gays así que no creo que el público se espante y en cuanto al tema político, no hay nada que decir, hay apertura y se puede ver”.

Al referirse al tema de la homosexualidad, Chantal Andere expresó: “Vive y deja vivir, es lo que que se debe hacer”.

“El beso de la mujer araña” relata la historia de dos hombres, que por diversas circunstancias se ven recluidos en una misma celda, haciendo que uno muera de amor por el otro. “Aurora” (Chantal Andere), es un personaje agregado a la imaginación de uno de ellos, que creció en el mundo del cine.

“Yo estoy feliz de ser parte de esta producción, además el teatro musical es mi pasión”, añadió Andere, quien espera pronto conocer a los 18 elementos que junto con ella integrarán el elenco de “El beso de la mujer araña”.

Ntx