Ante América, Cruz Azul mantendrá inercia ganadora, afirma Jesús Corona

México.- El portero de Cruz Azul Jesús Corona aseguró que al haber conseguido el pase a la Liguilla se quitaron una loza de encima y ahora tratarán de aprovechar la inercia que traen para superar al América en cuartos de final.

“Se cumplió con el objetivo que nos propusimos de llegar a la Liguilla después de seis temporadas de no hacerlo, creo que fue algo importante, nos quitamos una gran loza de encima, pero ahora viene la otra etapa y tenemos que empezar en grande”, sostuvo.

En rueda de prensa en las instalaciones de La Noria, dijo que el objetivo ahora es ir paso a paso pensando en ser el mejor del torneo, lo que no será nada sencillo, pero si trabajan con la misma intensidad y mantienen la inercia tendrán posibilidades.

“Se sacude mucho eso negativo de llevar tres años sin clasificar y lo disfrutamos el sábado con el triunfo, queremos seguir con esa misma inercia, saber que esos dos últimos partidos los cerramos de buena manera en cuanto a funcionamiento y tenemos que aprovechar la manera en cómo se están haciendo las cosas”.

Del partido contra el américa, señaló que no pueden dar concesiones de nada porque es un adversario al que no se le pueden dar espacios, por lo que deberán estar concentrados los 180 minutos.

“Sabemos que contra ese tipo de rivales no puedes dar concesiones de nada, tiene jugadores que cambian el rumbo del partido, eso nos quedó claro en el torneo y la copa, hay que salir concentrados y sólidos en defensa para que el equipo se haga fuerte”, mencionó Corona.

En ese contexto del dominio que ha tenido el cuadro azulcrema en los últimos partidos, se le planteó que si de alguna manera ya superaron ese miedo al América, y dijo: “jamás, creo que esto es futbol y, bueno, jamás se ha sentido”.

Sobre la posibilidad de emigrar al Guadalajara, como se ha venido manejando en los últimos días, dijo sentirse alagado de que el técnico argentino Matías Almeyda se haya fijado en él.

“Son rumores, se mencionó mi nombre y para mí es un alago que Almeyda me haya nombrado como posibilidad, pero estoy enfocado en Cruz Azul. Estoy tranquilo, sabemos que en esta profesión uno está expuesto a cambiar de rumbo”.

Pero ello, agregó Corona, no depende 100 por ciento del jugador, ya que es un “tema de directivas para mí; me quedan seis meses de contrato y no he hablado del tema con la directiva, estoy tranquilo y quiero terminar el torneo, pero no lo descarto”.