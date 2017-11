Camacho Quiroz acusa al PAN de “secuestrar” Ley de Seguridad Interior

México.- El líder de los diputados del PRI, César Camacho, anunció que su bancada ya realiza un nuevo esfuerzo para que en el actual periodo ordinario de sesiones se apruebe la Ley de Seguridad Interior, que está prácticamente dictaminada en la Comisión de Gobernación, aunque denunció una posición reacia de Acción Nacional, que mantiene secuestrada esa ley.

“Esto no es un mercado en el que se regatee una ley por otra”, advirtió el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en entrevista.

Señaló que el Partido Acción Nacional (PAN) ha condicionado la aprobación de la Ley de Seguridad Interior a la de Mando Mixto y, explicó que, si bien se trata de temas relacionados, no son dependientes uno del otro.

Al ser cuestionado sobre si harán uso de su mayoría para avanzar en ese tema, el legislador apeló al sentido de responsabilidad del PAN, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de otros grupos que han hecho causa común.

“Queremos evitar que la posibilidad de mantener el frente amplio que tiene visos de carácter electoral, que eso pase por secuestrar la Ley de Seguridad Interior”, aseveró.

El legislador reiteró el compromiso de la fracción del PRI con la Ley de Seguridad Interior y con el reclamo fundado de las Fuerzas Armadas, cuyo servicio tiene en alta estima la ciudadanía de todo el país, y especialmente de los estados donde se encuentran.

“Hemos hecho acercamientos de carácter jurídico, hemos incorporado planteamientos de diversos partidos políticos, hemos acercado posiciones originales, como se tiene que hacer en la política y en el Poder Legislativo, ahora apelamos a su sentido de responsabilidad”, subrayó.

Camacho Quiroz aseguró que al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, le asiste toda la razón al pedir al Congreso de la Unión que legisle para contar con una Ley de Seguridad Interior que ofrezca certeza jurídica al Ejército Mexicano y a los ciudadanos.

Por ello, el coordinador priista enfatizó que el pronunciamiento del PRI en torno a esa ley es rotundo y categórico, de respaldo al secretario Cienfuegos, porque se trata de apoyar una ley “cuya necesidad se ha convertido en un clamor”.

Según Camacho Quiroz, al interior de la Comisión de Gobernación, que preside la diputada Paloma Guillén, se ha observado una posición reacia para la aprobación de ese dictamen por los legisladores de Acción Nacional y que a su decir hoy mantienen secuestrada esa ley.

De acuerdo con el priista, no hay un solo gobernador en cuyo estado tengan presencia las Fuerzas Armadas, que no pida a gritos que se quede el ejército, por lo que es preciso ser consecuentes y dar al Ejército la certidumbre que está demandando.

“De modo que no será por falta de voluntad ni de capacidad de planteamiento del PRI, no será esta la razón por la cual no haya Ley de Seguridad Interior. Estamos comprometidos con las Fuerzas Armadas y con los ciudadanos”, insistió.

El diputado priista aclaró que su bancada quisiera que tuviera el mayor sustento partidario posible, “pero en una democracia también son legítimas, son bienvenidas las mayorías. Hemos esperado para construir un espacio de neutralidad partidaria, donde todas las fuerzas políticas se sientan atendidas y cómodas con este planteamiento y, vamos a apretar el acelerador en este tramo del periodo ordinario de sesiones”.