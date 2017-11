La SEIDO y las cajas de seguridad en Cancún

Por Hilde A. Menéndez.

En días pasados la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada realizó un incauto de cajas de seguridad pertenecientes a la empresa First National Security (FNS) ubicada en Cancún, en el estado de Quintana Roo, fenómeno que inmediatamente generó un malestar entre los clientes de la empresa y dueños de las cajas de seguridad. Razón por la que han realizado distintos medios de protesta para exigir el cumplimiento de sus reclamos, basta recordar que hasta cerraron la avenida Cobá como medida de protesta. Quizá un aspecto insoslayable en el tema es analizar los reclamos y hacer algunas reconsideraciones sobre estos.

A saber, y muy en general, los reclamos han sido 1) la violación al derecho de privacidad; 2) que las cajas de seguridad sean revisadas en Cancún y no en la CDMX; 3) la existencia de una violación a garantías individuales.

En primer lugar, hay que dejar claro que las cajas de seguridad se rigen a partir de la Ley de Instituciones de Crédito, de la que en su art. 46 señala algunas de las operaciones que se pueden realizar, entre ellas están las operaciones pasivas, activas y las de servicios. Las cajas de seguridad pertenecen a las operaciones de servicios y a partir de la contratación que se celebra entre un cliente y una empresa que otorgue el servicio se desprenden como en toda relación contractual una serie de derechos y obligaciones, de lo cual podemos destacar de manera muy sintética que la empresa se obliga garantizar la seguridad y la custodia permanente de la caja y por consiguiente de su contenido. En la literatura del derecho bancario se hace saber que las cajas de seguridad solo se pueden abrir ante incumplimiento de la obligación del pago a la empresa, misma que se hará ante notario público.

El reclamo del numeral 1 y 3 son muy similares. Si bien parece que hay una violación de la autoridad, ante la apertura de las cajas de seguridad, hacia garantías constitucionales y al derecho de privacidad, lo que no se ha dejado claro es que en realidad no hay una ilegalidad absoluta en este acto. En materia de procedimiento penal el respeto a las garantías (DDHH) se ve ampliamente reducido si la razón de la investigación tiene que ver con delincuencia organizada. Por otra parte, la autoridad se ha pronunciado en contra del acto señalando su ilegalidad, hay que hacer notar que los argumentos de la autoridad solo son errores y omisiones del procedimiento, es decir, errores de forma, pero no de fondo. Ante ello sigue imperante la legalidad del acto en sentido estricto.

El reclamo del numeral 2 tiene un argumento que parece bastante fundado en la preocupación, si bien ya se ha mencionado la posibilidad de errores y omisiones en la forma de proceder de SEIDO esto nos puede llevar a pensar la preocupación de las personas que tienen pertenencias en las cajas de seguridad ante un posible enfrentamiento de pérdidas o mal manejo de sus pertenencias.

Hasta el momento se ha determinado la devolución de pertenencias por parte de la SEIDO, gracias al reclamo constante de los dueños y en apoyo de autoridades, tal como el diputado José Luis Toledo. Sin embargo, parece ser que la situación no ha culminado, la actuación de SEIDO puede dar más tarde también acceso al SAT, quien también está legalmente posibilitado para revisar a partir de su facultad de comprobación.

Si bien es cierto que este tipo de actos genera molestias y malestar social, también se debe dejar clara la importancia que tiene esta actuación en temas relacionados con la seguridad nacional y con la constante lucha a la delincuencia organizada y temas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este suceso nos ha permitido abrir un espacio de reflexión para compartir un mensaje a la ciudadanía y a la autoridad. Es imperante la importancia de combatir el crimen en nuestro país, pero también debemos de buscar las formas más correctas para hacerlo, innovar los mecanismos de actuación por parte de la autoridad, pues en este asunto también queda una afectación a la empresa FNS, tanto en sus activos que fueron dañados para abrir bóvedas e incautar cajas de seguridad, como en el nombre de la empresa al ofrecer este servicio.

A como van las cosas y para estas fechas, algunas personas han comenzado a recuperar sus pertenencias, se ha mantenido un dialogo abierto con las autoridades y los afectados, y en miras de no perjudicar al debido proceso, esperemos que se encuentren los elementos que dieron inicio a esta investigación e incautación, si esto no llegara a pasar, si al final nos van a salir con una disculpa o simplemente no encuentran nada, esto pasara a formar parte de un operativo más, lleno de escándalo mediático y sin resultados. Esperemos que este caso no sea así.

@yoconhilde