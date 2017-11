¿Quién ejecutó al Ombudsperson de BCs?

Por Raúl Flores Martínez.

Dentro del código no escrito del crimen organizado, se tiene un lema. “Lo que te comes solo, lo que no cumples, es una bala”.

Desde hace tres años la violencia generada por grupos del crimen organizado, puso en alerta a más autoridades de Baja California Sur, un estado donde la metralla, sangre y ejecuciones, son pan de todos los días.

Cárteles como el del Pacífico con sus escisiones, Arellano Félix y Jalisco Nueva Generación Generación; se disputan este paradisíaco destino turístico que fue y será centro vacacional de los grandes capos de la droga.

No es secreto que BCS se convirtió en uno de sus lugares predilectos para vacacionar entre 2002-2013, así lo demostró una investigación federal con número de averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/0184/2013.

Con presunto apoyo de personal de aeronáutica civil, policías y militares, Guzmán Loera y su gente usaron una avioneta tipo Cessna 206 para viajar decenas de veces a La Baja (como se le conoce entre los lugareños al estado).

Era tanta la confianza que sentía en este territorio, que tenía una pista de aterrizaje clandestina, localizada entre San José del Cabo y Cabo San Lucas, además de usar aeródromos en Punta Arena y Los Barriles.

Aeródromo en punta Arena que fue inaugurado y protegido por el ex gobernador Narciso Agúndez, diversos testimonios así lo señalaron en su momento de acuerdo a la investigación que realice y publique en el periódico Excélsior (http://m.excelsior.com.mx/ node/720673 ) el 9 de marzo de 2011.

Esto lo pongo de antecedente, para hacer la pregunta ¿Qué cártel ejecutó a Silvestre de la Toba Camacho, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur? Y pongo ejecuto porque fue una ejecución de un comando armado.

De acuerdo a la Información Filtrada de la Procuraduría del estado, una de las líneas de investigación, es con referencia al grupo de “Los Dámaso” que opera en la zona, quienes pudieron ser los ejecutores del Ombudsperson.

Es cierto que las investigaciones se llevan a cabo por las autoridades locales para esclarecer este crimen; también es cierto, que la manera de ejecutarlo, fue directa y sin contemplaciones. Así actúa el crimen organizado cuando la víctima debía algo a estos grupos.

Recuerdan que en reiteradas ocasiones en este mismo espacio hemos escrito sobre los vínculos de algunos funcionarios de las Comisiones de Derechos Humanos nacional y estatales con los carteles de la droga, este es el vivo ejemplo de algo que puede ser un crimen por supuesto o posibles vínculos.

Debemos esperar lo resultados de las indagatorias; sin embargo en La Baja se habla de “algunas cosas raras” que pueden aclarar algunas situaciones e incluso se tiene contemplado sacar el argumento de que “fue confundido”, cosa que no es real, debido a que ya tenia algunos avisos.

Solo debemos esperar.