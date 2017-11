Anaya ya hasta habla como AMLO

Por Francisco Garfias.

Me queda claro que no habrá una consulta abierta, con urnas en la calle, para elegir al candidato presidencial del Frente Ciudadano por México.

¿La razón? El jefe nacional del PAN no quiere correr ningún riesgo que lo lleve a perder lo que cree merecer.

Sin el conservador Partido Acción Nacional, el FCM nomás no pesa. PRD y MC, ubicados a la izquierda del tablero político, carecen de fuerza por sí solos.

El Jefe Nacional del PAN argumenta que si se abre la elección a la ciudadanía, el PRI se va a entrometer para que el Frente saque un abanderado débil.

Piensa que es el único que puede derrotar al PRI y a Andrés Manuel López Obrador.

El “Joven maravilla” ya hasta habla como el tabasqueño. Para jalar simpatías adopta un discurso populista.

El mero mero del Frente propone otorgar “Renta Universal Básica ” a toda la población mexicana, sin decirnos de donde van a salir los recursos para cumplir ese compromiso.

Para ponerlo en palabras que el ex presidente Calderón escribió el pasado lunes en Twitter: “Ajá. ¿Y de dónde van a sacar los recursos? Peor aún si también proponen bajar impuestos. Son las viejas recetas populistas que llevan al déficit público, al endeudamiento y a la inflación. Se ve que no sólo @lopezobrador ignora verdades elementales de las finanzas públicas”.

Alejandra Barrales, que se aferra a la candidatura de PRD a jefe de Gobierno, dijo que la elección de los candidatos del FCM va a ser por consenso.

Sus palabras llamaron la atención del “senador rebelde” del PAN, Jorge Lavalle.

“El Frente y Ricardo Anaya pretenden vendernos ahora una nueva definición de democracia: Sistema político que defiende la soberanía de tres y el derecho de estos a elegirse y controlar al pueblo”, dijo el legislador azul.

Miguel Mancera, aspirante a la candidatura de esa alianza PAN-PRD-MC, repite, en cuanta declaración hace, que si hay “dedazo” en el Frente, se baja de la contienda.

La misma postura tiene el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Mancera, sin embargo, abrió la puerta a otro método que no es una elección abierta, con urnas en la calle. “Si se realizan encuestas, deberán realizarse por lo menos tres y de casas encuestadoras reconocidas”, dijo.

Leímos el devastador twitter que ayer posteó el ex presidente consejero del IFE, Luis Carlos Ugalde, sobre “lo falso” del Frente Ciudadano:

1) Lucrar con el apellido ciudadano.

2) Su propuesta de gobierno de coalición.

3) La designación cupular del candidato presidencial.

4) Las alianzas PAN-PRD no han hecho diferencia.

Joel Ayala “destapó” la semana pasada a José Antonio Meade. El líder de Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado ve a Meade como el mejor prospecto para “abanderar” al tricolor en el 18, y asevera que por esa razón no ira al Banco de México.

El senador del PRI nos mandó ayer un comunicado en el que aclara que el presidente Peña será el que determine la decisión de la candidatura presidencial del tricolor.

El comunicado añade: “Reiteramos una vez más que la central de la FSTSE, la cual está conformada por 89 sindicatos y representa un millón y medio de trabajadores al servicio del estado, es una organización plural y con total libertad política.”

¿Será que al senador del PRI le jalaron las orejas por andarse adelantando, y que el bueno no es Meade? Es solo una pregunta, no se me alboroten.

El general Salvador Cienfuegos alzó la voz para ver si logra hacerse escuchar por los legisladores que llevan años arrastrando la Ley de Seguridad Interior que daría marco legal a la intervención del Ejercito y la Marina en la lucha contra el crimen organizado en México.

“Las Fuerzas Armadas respetuosamente solicitamos una vez más a nuestros representantes en el Congreso, avanzar en este urgente ordenamiento que, insistimos, obligue, dé orden y sentido a las instancias encargadas de la seguridad y defensa del Estado mexicano, dijo el titular de la Defensa Nacional.

Cienfuegos está convencido de que se necesita un marco jurídico “no para otorgar beneficios o prerrogativas, sino para establecer limitaciones y obligaciones a las autoridades que constitucionalmente son las responsables de brindar seguridad a los mexicanos.”

Veremos si la sordera de los legisladores se mantiene. Andan muy ocupados. Todo va en función de candidaturas y elecciones.

Marco Cortes, coordinador de los diputados del PAN, dijo que están listos para debatir la Ley de Seguridad Interior, pero de forma paralela a la Ley de Mando Mixto.

Su homólogo del PRI, Cesar Camacho, respondió de inmediato: “En la Cámara de Diputados no se regatea una ley por otra. La de Seguridad Interior no depende de la de mando mixto”.

Así se la llevan y nomás no hay Ley. Una falta de respeto para quienes desde hace más de una década realizan obligadamente una tarea que no les corresponde, pero que les ha costado muchas vidas: el combate al crimen organizado.

El PRICDMX ya tiene nuevo secretario de operación política. Se trata del diputado local José Encarnación Alfaro, miembro del selecto grupo de “políticos de café” autodenominado Alianza Generacional, que quieren democracia en el PRI.

Fin.