Diego Luna y Carlos Reygadas encabezan actividades del MICA 2017

México.- Como parte de la segunda edición del Mercado, Industria, Cine y Audiovisual, MICA 2017, los cineastas mexicanos Diego Luna y Carlos Reygadas encabezarán las actividades en la Cineteca Nacional.

El encuentro, que se efectuará del 7 al 10 de diciembre, es un espacio para la interacción creativa y la exposición de cinematografía, realizadores, obras audiovisuales y prácticas relacionadas con el cine y las series en Iberoamérica.

MICA nació en 2016 por iniciativa del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y los Premios Fénix, con el objetivo principal de promover la industria audiovisual de Iberoamérica.

En esta segunda edición se sumó el apoyo de la Berlinale y del European Film Market (EFM), además de destacar también la participación de la Fundación Mota-Engil México, que se suma como parte de su compromiso con la cultura y apoyo al cine mexicano, informaron en conferencia de prensa los promotores del encuentro.

A consecuencia del terremoto que el 19 de septiembre sacudió el centro de México, MICA 2017 cambió sus fechas y hubo modificaciones al programa original, en respuesta a las agendas de los invitados.

Las sesiones están organizadas en cuatro grandes áreas que tienen como fin atender la situación actual del cine y el audiovisual mexicano e iberoamericano a través de la interacción con invitados nacionales e internacionales, quienes compartirán sus experiencias en clases magistrales, conferencias, exhibiciones de películas, paneles y talleres.

MICA Mercado, por ejemplo, impulsa el intercambio comercial para las producciones de contenidos audiovisuales mexicanos e iberoamericanos a través de reuniones, uno a uno, entre distribuidores y agentes de ventas de México y otros países, con creadores iberoamericanos de proyectos audiovisuales y sesiones de presentación de proyectos en etapa de terminación.

En esta edición se presentarán más de 30 proyectos para largometrajes de ficción y documentales, al igual que y 12 proyectos de series provenientes de México, Venezuela, Argentina y El Salvador.

MICA Profesional, a su vez, incluye actividades dirigidas a promover la profesionalización de la industria cinematográfica nacional y fomentar la interacción y la creación de redes entre profesionales.

En cambio MICA Corto tiene como propósito contribuir a la formación profesional de jóvenes realizadores principalmente de los estados, mientras que MICA Público incluye actividades que faciliten el acercamiento de los públicos cinematográficos a producciones mexicanas e iberoamericanas, así como con sus procesos creativos.

Además de Diego Luna y Carlos Reygadas, en esta segunda edición participarán el mexicano Gabriel Ripstein, el chileno Alfredo Castro, el peruano Santiago Roncagliolo y la estadunidense Mónica Lozano, entre otras destacadas figuras de la cinematografía iberoamericana.

Otros invitados participantes en MICA son representantes del EFM-Berlinale, Netflix, The National Film School of Denmark, The Film Agency, así como agentes de ventas, distribuidores y posibles coproductores nacionales e internaciona.

