Herrera sólo quiere cumplir la exigencia de hacer campeón al América

México.- El entrenador Miguel Herrera está atrapado con la única salida de convertir al América campeón del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, para corresponder a la exigencia del dueño de Águilas de ¡Quiero ver al equipo campeón!

Los americanistas van este jueves al Estadio Azul para enfrentar a Cruz Azul en el encuentro de ida de los cuartos de final por el campeonato del futbol mexicano, a dar paso a la coronación, porque de lo contrario será un fracaso.

“Nosotros estamos pensando en hacer unos cuartos de final fuerte, conscientes de que enfrentamos a un rival fuerte, difícil y un clásico, pero estamos muy metidos y concentrados en lo que queremos y vamos con la idea de pasar a la siguiente ronda”, expresó en la apertura de su conferencia de prensa.

Luego de varios triunfos y en especial en aquella final del Torneo Clausura 2013 para arrebatarle la corona a los celestes, el estratega negó que el América ejerce una paternidad sobre Cruz Azul, y señaló que “no hay nadie que le tenga la medida a otro”.

En este tenor sólo quiere que sus futbolistas hagan bien las cosas durante el juego y “pensar solamente en este partido y no pensar en la historia y hacer una historia en cada partido. Vamos a trabajar fuerte para que siga siendo una historia positiva para nosotros. Nos vamos a matar porque en estos dos partidos el resultado sea a favor”, declaró.

También dejó a un lado el historial que tiene en liguillas y de técnico campeón ante un español Paco Jémez que se va estrenar esta ocasión con los cruzazulinos. “Que me ayuden los jugadores, que trabajen bien y sean contundentes”.

En esto de los jugadores, para formar su once titular, revolotean los nombres por su cabeza porque “tengo un par de dudas, porque Renato (Ibarra) no trabajó y esperando que Silvio funcione como un relevo. Renato todavía lo vamos a evaluar y si no está al 100 físicamente, no va”.

De nueva cuenta en el tema del juego de este jueves en el Estadio Azul, dijo que “pasará el accionar de ambos por lo psicológico y futbolístico. Va a jugar mucho la psicología de los equipos por la presión de los medios, de la afición, por conseguir el resultado”.

Respecto al planteamiento de algunos analistas de que Águilas no llega con altos vuelos, respondió que “un equipo débil no hace 30 puntos, un equipo con dudas no hace 30 puntos. El equipo no cerró como a nosotros nos hubiera gustado. Lo que piensen los demás no es cosa nuestra. Nosotros vamos a salir a ganar, a no especular en nada”.

Argumentó que América es uno de los tres equipos que hicieron 30 o más puntos durante la campaña regular y recordó que hace dos torneos llevó a Xolos de Tijuana a sumar 31 unidades y ningún otro plantel lo consiguió.

“Asumimos ese rol de que el equipo debe ser protagonista y la obligación de este equipo es ir a buscar el título. Este equipo, si no gana la final, es un fracaso”, dijo el estratega que está ocupado porque sus futbolistas tengan contundencia en esta liguilla.

Enfatizó que “no me importa quién sea el rival a vencer o quién es el favorito, nosotros tenemos que hacer que el equipo camine y llegue a la instancia donde tenemos que estar, y la exigencia en este equipo es ser campeón, así de fácil”,

Abundó que “el dueño de este equipo no dice ‘bueno, ya calificamos, ya estamos del otro lado; o llegamos a la semifinal, bueno, perdimos por un autogol, o llegamos a la final y chin… en penales nos ganaron’, no, el señor llega y nos dice ¡Quiero ser campeón!, y no encuentras de otra y lo entendemos”.

Ntx